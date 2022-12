La Guardia di Finanza 'arruola' Babbo Natale per i bimbi delle Fiamme Gialle

C'era Babbo Natale in persona, alla festa organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, per festeggiare con le famiglie delle Fiamme Gialle riminesi il prossimo Natale. Il successo raccolto tra i bambini è stato notevole, che hanno prima visto un video clip su Babbo Natale, intento a leggere le loro letterine e a preparare i doni. Ogni bambino, poi, si è visto recapitare un dono da Babbo Natale in persona, per l’occasione abilmente interpretato da un militare del Corpo opportunamente travestito. Al culmine della mattinata, per la gioia dei più piccoli, lo stesso Babbo Natale è intervenuto distribuendo dolci natalizi, caramelle e piccoli doni della Guardia di Finanza che sono stati molto ap-prezzati da tutti i bambini. L’intento è stato quello di offrire un momento di gioia ai bambini, ma anche quello di creare un momento di condivisione tra le famiglie dei militari che sono impiegati nel quotidiano lavoro del Comando Provinciale di Rimini. Al termine, il Comandante Provinciale, Col. Alessandro Coscarelli, ha voluto ringraziare tutti i bambini e le Fiamme Gialle Riminesi che hanno partecipato alla riuscita manifestazione augurando un sereno e felice Natale.