La Radio celebra gli esordi di Renata Tebaldi

Domenica sera, 23 Maggio la voce di una giovane quanto promettente Tebaldi risuonerà sulle frequenze radiofoniche di Ameria Radio, emergente webradio dedicata alla musica classica e lirica. Per la seconda volta la Fondazione Renata Tebaldi e l’emittente umbra coalizzeranno le loro forze per permettere al pubblico dell’opera di riascoltare in trasmissione radio la magnifica voce di Renata Tebaldi e onorando, in tal modo, la sua memoria. “Renata Tebaldi…storia di una diva. Seconda Puntata” questo il titolo della trasmissione che si inserisce all’interno di “Tutto nel Mondo è Burla”, una rubrica settimanale incentrata sul belcanto. La prima puntata del 30 Aprile ha raccontato la storia a ritroso di Renata Tebaldi, partendo dal 1976, dal suo “addio alle scene”, fino al 1963. La seconda puntata di Domenica 23 Maggio ripartirà dal 1963 percorrendo la carriera di Renata Tebaldi fino al 1944. Il 1963 è l’anno che ha segnato un passaggio fondamentale nella carriera già internazionale del soprano. Renata Tebaldi, dopo un’Adriana Lecouvreur al Met conclusa il 13 febbraio, decise di prendersi una pausa dal Teatro. Non dallo studio, da sempre pilastro della tenace artista, che la impegnò nella preparazione di nuovi ruoli. Il 23 maggio del 1944, invece, è il giorno del debutto di Renata al teatro Sociale di Rovigo nel ruolo di Elena del Mefistofele di Boito. Anche nella seconda puntata non mancheranno curiosità, aneddoti e arie d’opera poco conosciute del repertorio Tebaldiano. Accanto ai consueti conduttori di Ameriaradio, Paolo Pellegrini, Massimiliano Samsa e Valerio Lopane, saranno ospiti della prima puntata Alessandro Branchi, Baritono e moderatore di una della più seguite community di Renata Tebaldi sul web, Nicola Valentini, direttore d’orchestra, e Barbara Andreini, coordinatrice artistica della Fondazione Renata Tebaldi. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 21.00 sul sito www.ameriaradio.com dove sarà disponibile anche in streaming. Dopo il successo della puntata del 30 aprile un secondo appuntamento che riconferma l’attitudine della Fondazione Renata Tebaldi nel perpetrare il ricordo dell’amato e indimenticato soprano anche grazie ai nuovi media e ai canali di comunicazione emergenti.