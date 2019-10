La Repubblica di San Marino partecipa a TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019

Si avvicina l’appuntamento autunnale con TTG Travel Experience, l’unica fiera in Italia totalmente b2b, punto d’incontro strategico fra le imprese del settore e le aziende di intermediazione del prodotto turistico più qualificate a livello mondiale. L’evento fieristico aprirà i battenti alla Fiera di Rimini mercoledì 9 ottobre per concludersi venerdì 11 ottobre. L’Ufficio del Turismo sarà presente all’interno del Padiglione C5 - Stand 079-082 per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico prevenienti da tutto il mondo. All’interno dell’area Repubblica di San Marino saranno presenti gli operatori sammarinesi Ace Touroperator, GHSM Group, I-Design, Joli Group, Kia Ora Travel, Prima Tour, San Marino 2000, San Marino Cycling Experience, The Market, The One DMC e The One srl. Una partecipazione particolarmente numerosa che rende l’immagine della Repubblica ancor più qualificata e di impatto, grazie anche all’ampiezza degli spazi espositivi. TTG Travel Experience sarà l’occasione per presentare le ultime novità sui prodotti turistici di eccellenza per la Repubblica di San Marino, tra cui la vacanza attiva, che vede in Ebikexperience e San Marino Cycling Experience i partner di riferimento, nonché l’enogastronomia, prodotto arricchito dal recente accordo siglato con il Consorzio Terra di San Marino. Non mancheranno anticipazioni sulla prossima edizione de “Il Natale delle Meraviglie”, l’evento di punta del cartellone invernale che partirà sabato 30 novembre. Tra le novità messe in campo per TTG 2019 spicca l’evento organizzato In sinergia con San Marino 2000 per mercoledì 9 ottobre. Un selezionato gruppo di operatori internazionali presenti alla fiera è stato invitato a prendere parte a uno speciale educational, pensato per trasmettere il fascino velato di magia che il centro storico, arroccato sul Monte Titano, sa esprimere al calar del sole. TTG Travel Experience fa parte di un nuovo modello di sviluppo strategico del business che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style - il Salone della vacanza en plein air, del Campeggio e del settore Balneare. L’ultima edizione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach & Outdoor Style, ha registrato la presenza di 73.821 operatori professionali e 2.850 espositori.