La Repubblica di San Marino partecipa all’Arabian Travel Market di Dubai

Apre le porte il 16 maggio al Dubai World Trade Center, l’Arabian Travel Market, l’appuntamento che vede i professionisti del comparto turistico di tutto il mondo incontrarsi fisicamente per uno dei più importanti eventi trade del settore, giunto alla 28a edizione. Sono oltre 60 gli stati che espongono ad ATM e 145 gli speaker che danno vita al ricco programma di seminari. Un protocollo scrupoloso, che prevede accessi contingentati e utilizzo dei presidi di protezione personale, garantisce che gli incontri si svolgano in completa sicurezza. L’Ufficio del Turismo partecipa, con la collaborazione di ENIT, con uno stand di 25mq (EU2550, EU2500) collocato nel padiglione Europa. All’interno dell’area Repubblica di San Marino saranno presenti gli operatori sammarinesi San Marino Outlet Experience, Mondo Immagine e Podium Tour Operator. La Repubblica di San Marino presenta per la prima volta al mercato arabo e dell’area ME.NA.SA. la destinazione turistica San Marino e l’offerta turistica focalizzata su turismo culturale, vacanza attiva e opportunità per lo shopping. L’edizione 2021 ATM Dubai si fa in due e sperimenta per la prima volta la formula ibrida, con il secondo appuntamento completamente digital, in programma dal 24 al 26 maggio, che permetterà di raggiungere i key player impossibilitati a viaggiare a causa delle restrizioni ancora in corso in alcuni paesi. L’appuntamento con ATM, cui presenzierà il Segretario per il Turismo e Expo Federico Pedini Amati insieme all’Ambasciatore negli EAU e Commissario Generale per Expo 2020 Mauro Maiani, rappresenta anche l’occasione per incontrare i media arabi e internazionali, lunedì 17 maggio, durante la conferenza stampa in cui verrà presentata la destinazione turistica San Marino e verranno svelati il tema, il logo e i contenuti del Padiglione della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai.

Cs VisitSanMarino