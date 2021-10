La Repubblica di San Marino protagonista alla prima giornata del TTG 2021

Il Direttore di Dipartimento Filippo Francini e il Direttore dell’Ufficio Turismo Nicoletta Corbelli hanno partecipato alla Opening Ceremony e ricevuto la visita all’interno dell’area espositiva di San Marino del Ministro del Turismo Italiano Massimo Garavaglia, dell’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e del neo-eletto Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.



Ha aperto i battenti questa mattina all’interno della Fiera di Rimini il TTG Travel Experience, l’evento fieristico di riferimento internazionale e punto d’incontro strategico per tutte le imprese e le istituzioni che trattano il prodotto turistico. All’Opening Ceremony di questa mattina hanno preso parte per la Repubblica di San Marino il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini e il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli.

"Il pil del turismo italiano sta ricominciando a crescere, per un valore stimabile del 13%-14%, come era prima della pandemia. Ma se pensiamo che in Emilia Romagna vale oltre il 15%, senz'altro può crescere molto di più anche a livello nazionale”, ha dichiarato nel suo discorso di apertura Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo italiano.

A seguito della cerimonia d’apertura, la delegazione della Repubblica di San Marino ha ricevuto presso la propria area espositiva la visita dello stesso Ministro Garavaglia, che ha ricordato quanto sia strategico il rapporto tra San Marino e le regioni confinanti per la crescita dell’intero comparto territoriale. “Proprio per questo sostengo apertamente il TTT – Tavolo Turistico Territoriale, progetto che riunisce sotto la propria sigla lo Stato di San Marino, due Regioni italiane (Marche ed Emilia-Romagna), 116 Comuni limitrofi e i nove Castelli sammarinesi – e ho anche discusso negli passati incontri con il Segretario Federico Pedini Amati di un piccolo sogno, cioè quello di riattivare il trenino bianco-azzurro, fosse anche per un breve tratto del suo percorso storico del passato”.

A seguito di questo incontro hanno visitato l’area espositiva della Repubblica di San Marino l’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e il neo-eletto Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, confermando di voler intensificare quanto prima i rapporti di collaborazione turistica con la Repubblica.

La delegazione sammarinese sì è poi spostata presso la sede espositiva di Visit-Greece, per incontrare il Vice Segretario Generale dell’Ente per il Turismo ellenico Konstantinos Zikos e la dott.ssa Kyriaki Boulasidou, Direttore di Visit-Greece. L’occasione è stata propizia per rendere esecutivo l’accordo di cooperazione in ambito turistico firmato lo scorso giugno con l’ex-Ministro del Turismo greco Haris Theoharis. In particolare, durante i primi mesi del 2022, è stata valutata la possibilità di organizzare in entrambi i territori due eventi volti alla promozione congiunta delle destinazioni turistiche.

A concludere l’intensa giornata di incontri la visita al padiglione espositivo di una delle eccellenze industriali del territorio sammarinese, Colombini Group. Insieme al Direttore dell’Area Marketing Alessandro Menghi, si è discusso di come creare iniziative comuni che possano valorizzare e riqualificare le strutture ricettive sammarinesi e così migliorare l’offerta turistica.









