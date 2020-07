La Repubblica primo Stato "Gentile"

Non poteva che essere la Repubblica di San Marino il primo “Stato Gentile” al Mondo. Il suo passato di indipendenza e autonomia, il suo impegno internazionale da sempre incentrato sull’affermazione del dialogo e sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo, ne fanno il luogo ideale dove affermare il principio della gentilezza come valore sociale e strumento di contagio, di contaminazione positiva verso una società migliore. L’iniziativa, promossa dall'Associazione Oncologica Sammarinese, con l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato per il Turismo, sarà illustrata ai giornalisti nella giornata di lunedì 27 luglio 2020 alle ore 14:00, presso la Sala Stampa di Palazzo Pubblico (Contrada del Pianello, 47890, Città di San Marino). La gentilezza può essere declinata nelle varie espressioni del nostro quotidiano e manifestarsi anche nei nostri piccoli gesti di apertura verso gli altri, di comprensione, di confronto, di gratitudine o di perdono, valori fondamentali per vivere a lungo e felici. Lo dimostrano la professoressa Immaculata De Vivo, epidemiologa della Harvard Medical School, tra i massimi esperti mondiali di genetica del cancro, e Daniel Lumera, autore di riferimento internazionale nelle scienze del benessere, che attraverso i loro studi sono riusciti a mettere in relazione il mondo interiore e la genetica del nostro corpo, indicando nella “gentilezza” il ponte per il raggiungimento della felicità e la nuova frontiera per la salute e il benessere. Alla conferenza stampa saranno presenti i Segretari di Stato alla Cultura, alla Sanità e al Turismo, Daniel Lumera e il suo staff, e rappresentanti dell'Associazione Oncologica. La conferenza inaugurerà anche la possibilità di riservare il proprio posto all’evento di celebrazione ufficiale che avrà luogo il 29 luglio presso la Cava dei Balestrieri a San Marino dalle 21 dove Daniel Lumera presenterà Biologia della Gentilezza, moderato dal giornalista Sergio Barducci, giornalista e scrittore e con un contributo video della prof.ssa di Harvard Immaculata de Vivo. Nella seconda parte della serata seguirà un dialogo aperto tra Daniel Lumera, le Istituzioni e il Terzo Settore e chiudere l’evento in bellezza Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla Scala che danzerà sulle parole di Daniel Lumera interpretando il valore della gentilezza e le sue sfumature. L’entrata è libera ed i posti sono limitati. È possibile prenotare il proprio posto a questo link https://bit.ly/invito29luglio o su italiagentile.com