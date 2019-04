La salute della vista: il dott. Alessandro Mularoni al Lions Club San Marino

I Lions sono conosciuti in tutto il mondo per il loro impegno volto a migliorare la vita delle persone ipovedenti e a prevenire la cecità. La Fondazione Internazionale dei Lions supporta con orgoglio il loro continuo operato offrendo iniziative, programmi e contributi unici e di forte impatto. Negli anni sono stati ottenuti risultati straordinari in questo campo. Basta pensare che con il solo programma “Sight First” avviato nel 1990, sono stati investiti 500 milioni di dollari, attraverso i quali 38 milioni di persone sono state aiutate a migliorare o a recuperare la loro vista. Anche il club della Repubblica di San Marino ha dato il proprio sostegno, organizzando numerose iniziative, ultima delle quali la creazione di un punto di raccolta occhiali usati, che per la prima volta al mondo, si trova in un luogo pubblico e all'aperto, posizionato nel parco dedicato al fondatore Melvin Jones, a Domagnano. Con questa premessa il Presidente del Lions Club San Marino Paolo Piva ha presentato l'ultimo meeting che ha visto come relatore il dott. Alessandro Mularoni, Direttore del reparto di Oculistica dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Il Dott. Mularoni, dopo aver riconosciuto il ruolo del club service più numeroso al mondo, ha illustrato ai presenti la nuova organizzazione degli ambulatori del reparto da lui diretto, che risulta oggi molto più efficiente e che porta ad una diagnosi e trattamento delle patologie oculistiche in maniera più mirata e più rapida. Ha inoltre mostrato i video degli interventi chirurgici di altissimo livello tecnico e tecnologico effettuati da lui e dal suo staff, per patologie della vista che colpiscono la stragrande maggioranza della popolazione, con un recupero molto più veloce rispetto a qualche anno fa. Un reparto di sanità pubblica all'avanguardia, che, grazie alle sue esperienze a livello internazionale e ad un curriculum di assoluto rispetto, garantisce uno standard di altissimo livello.