La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri al fianco delle amministrazioni delle aree coinvolte dall’alluvione

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri conferma la propria vicinanza e i costanti contatti con le Autorità della Regione limitrofa colpita dalla recente alluvione e si rende disponibile a collaborare con le aree maggiormente colpite. Attraverso una Nota fatta pervenire al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha voluto ribadire il fattivo sostegno dei sammarinesi e la vicinanza delle Istituzioni“….Anche la catena degli interventi solidali partita da San Marino – riporta la Nota a firma del Segretario di Stato - è stata ed è forte e reattiva; tanti sono i nostri giovani che sono accorsi per prestare i primi soccorsi nelle aree alluvionate ed altrettanti i servizi, gli enti e le associazioni che prontamente si sono mobilitati e che hanno confermato la prosecuzione, in settimana, del lavoro di ripristino e di bonifica di interi quartieri. A fronte di questa fraterna attestazione di vicinanza, -prosegue Beccari- anche le Istituzioni vogliono poter intervenire efficacemente per lenire le evidenti ferite di una popolazione affranta e provata da questa avversa forza della natura; La prego, Caro Presidente, di considerarci parte integrante di questo territorio e amichevolmente al Vostro fianco per offrire aiuti in loco o accoglienza in territorio.” Nell’occasione si reitera la sincera e commossa gratitudine del Governo della Repubblica e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per una rinnovata bella pagina di solidarietà concreta, offerta da tanti sammarinesi che stanno confermando un tratto virtuoso e distintivo della propria identità.