La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente con delega all’AASLP sulla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici

In riferimento al comunicato apparso su l’Informazione venerdì 24 maggio u.s. ed alla interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera relativa alle richieste di mobilità volontaria da parte di numerosi dipendenti A.A.S.L.P., la Segreteria di Stato per il Territorio specifica quanto segue. Il Decreto Delegato n. 86 del 31 maggio 2022, che riguarda la mobilità del personale nel settore pubblico allargato e la copertura dei profili di ruolo, ha l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse umane nel Settore Pubblico Allargato, migliorare l'efficienza amministrativa e assicurare un'adeguata distribuzione dei dipendenti pubblici. Le richieste di mobilità volontaria sono state numerose, e solo una minoranza riguarda l'AASLP, nello specifico del medesimo Profilo di Ruolo, su 95 richieste di mobilità volontaria, 6 dipendenti AASLP hanno chiesto il trasferimento verso altri Uffici mentre 8 dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno scelto l’AASLP come opzione verso cui trasferirsi. La mobilità non è da interpretarsi come una fuga, ma come un'opportunità per accrescere competenze e motivazioni. In generale le ragioni dei trasferimenti vengono formalmente richieste durante i colloqui e ognuno ha le proprie motivazioni personali. In generale, vi è l'opportunità di variare le attività svolte per ampliare le competenze oppure, orari di lavoro differenti, possibilità di avanzamento di carriera tramite incarichi o sostituzioni interne, eccetera. Nessuna segnalazione, né scritta né verbale, è stata ricevuta dalla DGFP o dal Governo riguardo a presunti comportamenti irregolari da parte della direzione dell'AASLP. La Direzione AASLP rassicura di aver sempre operato correttamente nell’interesse pubblico, sottolineando che tutta la documentazione in entrata e in uscita è condivisa con i tecnici esperti e i Responsabili di Settore dell’Azienda. Inoltre, due esperti con competenze giuridiche operano in supporto alla Direzione, fornendo istruzioni e assistenza a tutti gli uffici aziendali. Il Direttore dell’AASLP, Ing. Giuliana Barulli, ritiene che le affermazioni mosse dal Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera non siano corrette nei confronti dell'intera struttura dell’AASLP e della Direzione in particolare, il cui operato è agevolmente valutabile se si analizzano i numeri contenuti nella seguente tabella [in foto].