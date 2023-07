La Segreteria di Stato per le Finanze e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino smentiscono la notizia della chiusura della Giochi del Titano SpA

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, a nome e per conto dell’intero Governo della Repubblica di San Marino, smentisce perentoriamente la notizia diffusa martedì scorso secondo la quale la Giochi del Titano Spa sarebbe prossima a chiusura. Nessun incontro del Consiglio Grande e Generale a porte chiuse con votazione segreta per deliberare la chiusura della società ha mai avuto luogo. L’esecutivo prende pertanto le distanze dai contenuti falsi ed evidentemente generati per fini speculativi contenuti nell’articolo. A supportare la falsità della notizia anche l’estraneità ai fatti del presunto autore del pezzo, il giornalista Antonio Fabbri che smentisce la paternità dell’articolo.

Cs - SdS Finanze