La solidarietà non si ferma

Ieri sera giovedì 23 luglio di scena la solidarietà a VISIONI D’ESTATE 2020 - story & family a Serravalle prima della proiezione del film la consegna alla Fondazione Centro Anch’io di San Marino, da parte del Centro Sociale S. Andrea e Checco Guidi, del ricavato della serata “Un po’ esa sempri Nadel” di 400 euro. Come ha ricordato Checco Guidi, lo spettacolo “UN PO’ ESA SEMPRI NADEL” (messo in scena il19 dicembre) ha visto coinvolti i ragazzi di Centro Anch’io e la partecipazione del gruppo teatrale del Centro VIVI LA VITA, oltre Fisarmonica e canto Loris, Gino e Peppino, con la collaborazione di Parrocchia di Serravalle e San Marino Concert Band ed il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle. Zanotti Luca ha consegnato l’assegno a Milva Ceccoli della Fondazione Centro Anch’io di San Marino per finanziare il Progetto “CHIAVI DI CASA”, che nel ringraziare ha illustrato il grande valore di questo progetto finalizzato a dare una continuità ai ragazzi diversamente abili seguiti ora dalle famiglie. La donazione è avvenuta solo ora a causa della situazione sanitaria vissuta in questi mesi. L’evento VISIONI D’ESTATE 2020 - story & family dal 13 al 24 luglio 2020, è promossa da Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con AC Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giunta di Castello di Serravalle.