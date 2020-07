La Turchia dona 3000 mascherine a San Marino

L’ennesima prova di generosità nei confronti della Repubblica arriva dal Governo della Turchia, con una donazione di 3000 mascherine. L’iniziativa è stata portata a termine grazie all’intervento dell’Ambasciatore di San Marino in Turchia, Giorgio Girelli, e dell’Ambasciatore turco accreditato in Repubblica, Murat Salim Esenli, tramite l’Ambasciatore di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, e i competenti funzionari del Dipartimento Affari Esteri. Le autorità coinvolte hanno profondamente apprezzato questo ulteriore gesto, altro simbolo tangibile dello sforzo collettivo e concreto che i Paesi stanno compiendo in questo momento estremamente delicato di emergenza sanitaria. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si compiace per questo ulteriore messaggio di solidarietà che vede destinataria la nostra Repubblica; le relazioni che legano San Marino agli altri Stati, come la Turchia, sono animate da un profondo spirito di vicinanza e altruismo, che rafforza ancor di più l’amicizia e la collaborazione già in corso.

Comunicato stampa

Segreteria di stato affari esteri