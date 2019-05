La tutela del sistema bancario nel suo complesso al centro della riunione del CCR

La maggioranza Adesso.sm esprime piena soddisfazione per la riunione del Comitato per il Credito e il Risparmio di San Marino tenutasi oggi, alla quale sono stati invitati i rappresentanti di tutte le forze consiliari, che ha permesso un confronto trasparente e proficuo relativo alle strategie di risoluzione delle problematiche del nostro sistema bancario. Nel corso dell’incontro sono state presentate dagli esponenti di Banca Centrale approfondite e dettagliate linee d’indirizzo tecnico per affrontare specifiche problematiche attinenti alle crisi bancarie, che poi sono state oggetto di riflessione e chiarimenti. Tali proposte dovranno essere tradotte in un progetto di legge, nei prossimi giorni, per poi dare avvio ad un rapido percorso di approvazione legislativa, da definire. L’obiettivo da sempre perseguito dalla maggioranza, in caso di crisi bancaria, è quello di tutelare i risparmiatori e salvaguardare il sistema bancario nel suo insieme e con esso la nostra economia complessiva. Così sarà anche nel caso di Banca CIS, ma il provvedimento in elaborazione avrà un carattere di validità generale come strumento di tutela complessiva del sistema bancario, anche per il futuro. Nella discussione di questa mattina si è cercato di individuare i migliori strumenti tecnici capaci di raggiungere tale risultato, nell’intento di evitare esiti come la Liquidazione Coatta Amministrativa, che produrrebbe fortissimi disagi ai depositanti e danni al nostro sistema economico. In quest’ottica, inoltre, è stato ribadito come punto fermo il fatto che coloro i quali hanno concorso al dissesto della banca non potranno più rivestire alcun ruolo nell’istituto, una volta risanato. Sono inoltre allo studio provvedimenti atti a facilitare eventuali azioni di responsabilità, una volta chiarite definitivamente le cause che hanno portato alla crisi della banca, al fine di renderle maggiormente efficaci. ADESSO.SM sostiene fortemente queste ed altre misure, non come strumento di rivalsa contro qualcuno, ma come elementi fondamentali per la tutela complessiva del nostro sistema Paese, nell’interesse di tutti.

