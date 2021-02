La vacanza in Emilia Romagna sempre più a portata di smartphone: si rinnova il portale Emiliaromagnaturismo.it

La vacanza si pianifica -e vive- sempre di più direttamente sul proprio smartphone e gli strumenti di promozione turistica si mettono al passo. Nuova veste grafica e nuova funzionalità per il sito di promozione turistica regionale www.emiliaromagnaturismo.it, gestito da Apt Servizi Emilia Romagna, che ha subìto un completo restyling per migliorare la user experience soprattutto da dispositivi mobili, e ottimizzare la personalizzazione dell’esperienza di vacanza in Emilia Romagna. Oggigiorno oltre il 70% degli accessi al sito avviene da smartphone, quindi l’attenzione dei programmatori è stata principalmente rivolta a rendere ancora più user friendly la consultazione da mobile devices. Ma non si è trascurato chi naviga da desktop: chi accede da computer dispone di un menù in posizione centrale con le medesime sezioni di quello “a panino” impiegato dai mobile users. Anche contenutisticamente il sito presenta un approccio nuovo: non più la canonica presentazione delle informazioni; al suo posto un approccio che si basa sulle fasi che ogni utente effettua prima di mettersi in viaggio: scoprire cosa offre il territorio, farsi ispirare da proposte e idee, conoscere gli eventi in programma e pianificare la propria esperienza di vacanza. L’utente può quindi avvicinarsi all’Emilia Romagna partendo dai suoi interessi personali (arte&cultura, natura&outdoor, riviera, sport, terme&benessere, Food Valley, Motor Valley, Wellness Valley, MICE), oppure procedere alla scoperta della Regione per località o ancora attraverso le sue destinazioni turistiche. Anche la millenaria Via Emilia, che attraversa tutta la Regione da sud est a nord ovest dandole -unica in Italia- anche il nome, può diventare un utile “navigatore satellitare”. Navigando su www.emiliaromagnaturismo.it ci si può lasciar ispirare dalla sezione Via Emilia RoadTrip, con focus dedicati alle 10 Città d’Arte toccate dall’antica via romana e proposte di viaggio ad hoc. Si può scegliere tra oltre 100 itinerari dalle 24 alle 72 ore per famiglie, coppie o amici/viaggiatori individuali, a seconda degli interessi o esperienze. Una volta decisa la meta, si potranno conoscere tutti gli eventi ospitati nella destinazione finale (da mostre e concerti a sagre e festival, passando per eventi sportivi e culturali, fiere e congressi e tanto altro) e rimanere aggiornati con le ultime news turistiche. Il portale è collegato con il blog ufficiale TravelEmiliaRomagna, quotidianamente aggiornato con nuovi contenuti (oltre 1000) ispirazionali e informativi (relativi a città d'arte, borghi e castelli, enogastronomia, turismo lento e benessere, motori, eventi) su tutto ciò che accade. Grazie alla sezione Pianifica il tuo viaggio si dispone, prima di partire, di tante informazioni pratiche (materiale informativo da scaricare, riferimenti degli Uffici di Informazione Turistica locali, previsioni meteo in collaborazione con Arpae, elenco strutture ricettive regionali) e persino dare un’occhiata alle webcam per verificare di persona le condizioni atmosferiche. Per l’utente più curioso ed “avventuriero” è stato previsto un test per trovare il viaggio ideale (sotto forma di itinerario), basato sulla risposta a tre domande: quante notti, con chi viaggi e cosa preferisci fare in vacanza. Scelta la destinazione di vacanza, sarà infine possibile anche prenotare direttamente dal sito il proprio soggiorno, grazie al collegamento con www.emiliaromagnawelcome.com, portale che presenta una vasta offerta di esperienze di vacanza in tutta la Regione. Www.emiliaromagnaturismo.it è anche una app, sia in versione IOs che Android, che impiega la geolocalizzazione per fornire info utili a chi si trova già sul luogo della propria vacanza. Per chi volesse mantenersi costantemente aggiornato su quanto avviene in Emilia Romagna, ci si può iscrivere alla newsletter che ogni mese promuove i principali eventi e fornisce spunti utili per il prossimo viaggio in Regione e seguire gli account social (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) di inEmiliaRomagna. I contenuti del sito sono realizzati e costantemente aggiornati grazie al prezioso supporto degli stakeholder interni del SiTur - sistema informativo regionale per il turista (SITur) con le 21 Redazioni Locali e le 3 Destinazione Turistiche. Il CMS (Content Management System, sistema di gestione dei contenuti) utilizzato per www.emiliaromagnaturismo.it è un open source customizzato per trovare la soluzione a tutte le esigenze di un portale turistico istituzionale regionale ed è stato realizzato da Altrama Italia Srl. Il sito è completamente a norma AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), ed è stato creato rispettando i temi (layout), la grafica e i componenti indicati nelle linee guida. La sezione dedicata al “Dove Dormire” è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Servizio statistica e sistemi informativi geografici regionale, mentre quella “Meteo” si è avvalsa della collaborazione di Arpae (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia della Regione Emilia-Romagna). La Regione, al fine di assolvere al suo compito informativo istituzionale, ha deciso inoltre di rendere fruibili i contenuti informativi del sito rilasciandoli con licenza CC-BY (licenza Creative Commons) tramite la sezione “Open Data”, che sarà attiva a breve corredata di tutte le informazioni di utilizzo.