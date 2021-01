Le ‘relazioni umane pericolose’ al centro della nuova edizione del master in Criminologia dell’Università di San Marino

La nuova edizione del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino “sarà dedicata in particolare all'approfondimento delle cosiddette ‘relazioni umane pericolose’, cioé a quei rapporti interpersonali disfunzionali, insidiosi e a difficile riconoscibilità sociale, in grado di provocare gravi danni psicofisici alle vittime e al tessuto sociale”. Molteplici i contesti coinvolti, come la violenza domestica nella sfera intrafamiliare, il bullismo a scuola, il mobbing sul lavoro, stalking e violenza di genere nelle relazioni, cyberbullismo e grooming su internet. Questa la descrizione con cui Elga Marvelli, responsabile scientifica del programma formativo post laurea, presenta la prossima edizione del percorso di studi organizzato dall’Ateneo sammarinese in collaborazione con l’Università di Urbino. “Si tratta di un corso finalizzato a fornire una solida preparazione criminologica e psichiatrico-forense a chi opera, oppure intende operare, nel campo della sicurezza, della prevenzione, del contrasto e del trattamento dei fenomeni devianti, in chiave riabilitativa di autori e vittime di reato”, spiega l’accademica. Il master è rivolto quindi a figure come “psicologi, psichiatri, medici legali, assistenti sociali, educatori, operatori penitenziari, appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, magistrati” e non solo. “La criminologia clinica, la sociologia criminale, la psicologia e psichiatria forense sono scienze multidisciplinari e interdisciplinari che integrano, in una visione sintetica, dati, conoscenze, approcci e metodologie provenienti da ambiti differenti delle conoscenze umane”, puntualizza ancora Marvelli. “Si tratta di discipline che hanno per oggetto lo studio della persona umana, allorquando mette in atto comportamenti previsti dalla legge come reati. Si tratta quindi di conoscere le cause biologiche, sociologiche, psicologiche e psichiatriche del perché una persona compie un atto contrario alla legge, delle varie dinamiche alla base di ogni singolo atto delittuoso e dei provvedimenti diagnostici, terapeutici e trattamentali dei vari protagonisti di un atto deviante o criminale. In particolare è oggetto di studio lo stretto legame tra aggressori e vittime. Si tratta di un legame che implica la conoscenza della complessa disciplina della vittimologia nei suoi aspetti bio socio psicologici e psichiatrici”. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 febbraio. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella pagina dedicata al master alla quale si accede dall’area ‘offerta formativa’.

c.s. Università di San Marino