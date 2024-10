Lezioni gratuite di Kurt Appel su Bibblia, filosofia e religioni

Siamo lieti di segnalare la pregevole presenza del prof. Kurt Appel in occasione del seminario su: “Bibbia, Filosofia e religioni” all’interno del Corso di alta formazione in dialogo interreligioso e relazioni internazionali. Quattro gli incontri in programma: lunedì 21, martedì 22, lunedì 28 e martedì 29 ottobre dalle 18,50 alle 20,20. Il percorso seminariale è accessibile a tutti gratuitamente in modalità online. Il seminario valuterà le dimensioni filosofiche della Bibbia a partire dall'esame di alcune categorie o figure concettuali come il nesso fra testo e realtà, il rapporto fra sacrificio ed etica cristiana, la questione del tempo, il tema della morte. Kurt Appel, teologo di fama internazionale, è attualmente Professore ordinario di Teologia Fondamentale e Filosofia della Religione, nonché direttore del Centro Interdisciplinare di ricerca “Religion and transformation in Contemporary Society” presso l'Università di Vienna. Tra i diversi e pregevoli incarichi ricoperti, ricordiamo quelli di professore ospitato presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, la Facoltà teologica Valdese e quello di professore ospitato di Filosofia teoretica al dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento e dell’Università di Perugia. Della sua vasta bibliografia ricordiamo tradotti in italiano: Quando il cielo si squarcia. Il Corano come evangelo per i cristiani, EDB, 2021; Trinità e apertura di Dio, Pazzini, 2021; Tempo e Dio. Aperture contemporanee a partire da Hegel e Schelling, Queriniana, 2018; Apprezzare la morte. Cristianesimo e il nuovo umanesimo, EDB, 2015. Per partecipare al Seminario è necessario contattare la Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail: segreteriacaf@issrmarvelli.it o al numero: 0541 751367. Le quattro lezioni si svolgono nell’ambito del Corso di alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali” promosso dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, patrocinato e accreditato dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e riconosciuto dal Mim come corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il Corso, attualmente in essere, verrà riproposto anche nel prossimo anno accademico e sin da ora la Segreteria è a disposizione per informazioni e iscrizioni. Un percorso accademico – di cui il prof. Appel è tra i docenti - che rivolge una particolare attenzione all’Area balcanica e all’Area mediterranea, anche al fine di favorire uno sviluppo innovativo e concreto di reti di solidarietà, di promozione della pace e della non-violenza, della convivenza interreligiosa e interculturale. Per ricevere maggiori informazioni sul corso è possibile consultare il sito dell’Istituto a questo link: https://www.issrmarvelli.it/corsi/corso-di-alta-formazione-in-dialogo-interreligioso-e-relazioni-internazionali/

