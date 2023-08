Libera. Canti: ce la canta ma non ci incanta…

Ormai stanchi di una situazione che ha del ridicolo, siamo costretti a commentare l’ennesimo comunicato stampa del Segretario alla Propaganda, già Segretario al Territorio, Stefano Canti, che, gettando fumo negli occhi dei cittadini, cerca di spacciare il nulla di fatto per mirabolanti innovazioni. Ahinoi, saremmo almeno a contemplare il nulla, se non fosse che qualsiasi cosa si inventi il Segretario alla Propaganda non sia una vera sciagura per le prospettive del Paese! Neanche a menzionarlo: marce trionfali e acclamate foreste dilavate dalla prima pioggia, sperperi di ogni genere in consulenze esterne per scrivere documenti tecnici già esistenti, rotatorie che diventano sperimentali solo per evadere le comuni procedure di legge e chi più ne ha più ne metta, purché si curi il tornaconto personale. Nell’ultimo comunicato, il Segretario alla Propaganda Canti si inerpica in una lunga spiegazione per lanciare “tecniche e tecnologie all’avanguardia già in uso in Italia e Europa” e si dimentica di notare che erano già utilizzate anche a San Marino. E pensare che lui, da geometra AASLP dovrebbe saperlo. Lo SplittMastix Asphalt o Stone Mastic Asphalt, ben noto ai tecnici del settore con l’acronimo di SMA, è infatti in uso a San Marino da anni, applicato per interventi mirati e in aree di particolare criticità per via dei costi elevati che sono ammortizzati solo nel caso in cui sia applicato su di una sottopavimentazione ricostruita o con buona consistenza residua. Ne sono un esempio il tratto in Superstrada dopo il “Music In”, via Piana e la discesa di via Dei Dativi. Nella realtà il Segretario alla Propaganda Canti si nasconde dietro a blasoni e ad eccellenze sventolate per spacciare l’ordinario come straordinario, sbandierare progetti inesistenti che poi si sgretolano non appena emerge un minimo dettaglio. Infatti, il progetto sulla manutenzione stradale 2023, così come dichiarato chiaramente nello stesso bando di gara, prevede praticamente la totalità di interventi di tipo superficiale. Che lo dica il Segretario alla Propaganda Canti o chiunque dei suoi esperti, è pura illusione pensare che basti qualche centimetro di un materiale, anche fosse creato con pozioni magiche di provenienza extraterrestre, a sistemare pavimentazioni se queste hanno evidenti cedimenti profondi. Per non parlare dei lavori sulla viabilità secondaria che sono pubblicati esplicitamente già in progetto, come temporanei. Nell’ultimo comunicato c’è di più, e ha del sorprendente. Il Segretario alla Propaganda Canti ringrazia tale, Geom. Nicola Alicardo, al quale è stato conferito incarico con Delibera del Congresso di Stato n. 27 del 26 giugno 2023 per assistenza alla squadra asfalti dell’AASLP con relativa formazione tecnica e supporto alle attività della direzione lavori dell’AASLP. E non possiamo non notare che Nicola Alicardo è anche il nome del promotore della start-up AliNiBi accreditata da San Marino Innovation, che proprio il Segretario alla Propaganda aveva dichiarato con Delibera del Congresso di Stato n. 33 del 6 luglio 2022 e sui giornali in contrasto con gli obiettivi e le finalità di carattere ambientale. Per gettar discredito sull’Università di San Marino, addirittura, si faceva credere che l’interruzione della collaborazione tra AASLP e Università di San Marino, avvenuta per opera dello stesso Canti circa due anni prima, fosse uno dei requisiti principali e caratterizzanti del progetto della start-up AliNiBi. Dalle carte emerge inoltre che l’impresa Eco Demolizioni era co-promotrice della start-up AliNiBi, insieme a tale Nicola Alicardo, ed è oggi proprietaria di Cas s.r.l. che risulta aggiudicataria dell’appalto per i lavori di manutenzione stradale. In conclusione, sembrerebbe che chi svolge i lavori di manutenzione stradale per lo Stato è una società di proprietà di Eco Demolizioni che è in stretta relazione con Nicola Alicardo, tanto da essere insieme promotori di una start-up, e che lo stesso Nicola Alicardo è consulente dello Stato per formazione e supporto alle attività della direzione lavori dell’AASLP. Sarà una coincidenza che il materiale più costoso, prima impiegato da AASLP in maniera mirata nei punti di maggior rischio oggi invece sia diventato la soluzione a tutti i mali? Canti ce la canta ma non ci incanta.

Libera