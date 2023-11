Libera e Partito Socialista uniti in un percorso comune

Nella giornata odierna Libera e Partito Socialista hanno annunciato con grande soddisfazione una intesa politica molto importante per lo scenario politico sammarinese. L’organizzazione di un centrosinistra forte è da sempre obiettivo comune delle due forze politiche e questo lavoro sinergico si inserisce proprio in tale contesto.

Il percorso è solo l’inizio per poi ampliare il confronto a tutti coloro che si riconoscono nei valori progressisti, socialisti e riformisti, al fine di definire un’area di riferimento che possa costituire la prossima maggioranza finalmente a matrice riformista.

Inoltre Libera e Ps, hanno rimarcato l’urgenza di impegnarsi per provare a dare risposte alle attuali emergenze del Paese: gestione del debito, sanità, carovita, territorio e giustizia sociale. In questo senso proporranno una iniziativa comune nel prossimo Consiglio Grande e Generale proprio sui temi di più stretta attualità come l’aumento dei tassi di interesse sui mutui, l’aumento dei prezzi, la politica dei salari e l’emergenza casa.

Prosegue quindi il percorso di riorganizzazione della sinistra sammarinese ed oggi un passo molto rilevante e’ stato fatto, questo inorgoglisce le due forze politiche.



Comunicato stampa

Libera

Partito Socialista