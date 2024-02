Libera: gestione politica insoddisfacente, prima possibile al voto nell’interesse di tutti

Riduzione del debito estero, azioni di responsabilità, diffusione dei contenuti dell’Accordo di Associazione con l’UE, emergenza casa e carovita, no a blitz sul nuovo atto organizzativo dell’Iss. Questi i temi posti in evidenza da Libera anche nell’ultimo suo Direttivo di giovedì scorso.

La gestione politica di questi anni dell’attuale Governo è insoddisfacente e Libera sostiene da tempo che si debba andare il prima possibile al voto. Libera ha saputo ascoltare il malcontento delle persone, le motivazioni, dar voce alla cittadinanza e al contempo lavora per costruire una proposta organica e discontinua rispetto a quella di oggi.



In questo senso si ritiene prioritario mettere al centro della discussione politica programmatica delle prossime settimane:

- proseguire nell’individuazione delle responsabilità di ogni vicenda che ha arrecato danno al Paese;

- i presupposti economici particolari e quelli giudiziari non possono più essere il punto di incontro per la formazione dei Governi come invece avvenuto negli ultimi anni; - la riduzione dell’ indebitamento estero del Paese, rendendolo sostenibile per il futuro dei sammarinesi;

- una politica industriale del Paese che valorizzi la piccola impresa, che investa in un progetto energetico, che rilanci una identità turistica che punti sulla nostra storia e le nostre istituzioni;

- l’accordo di Associazione con l’Unione Europea come opportunità reale e concreta per il Paese che necessita di essere diffuso, nei suoi contenuti, alla cittadinanza;

- la sicurezza sociale come priorità per i nostri concittadini salvaguardando la sanità pubblica vigilando affinché non vi siano “blitz” senza confronto sull’atto organizzativo in questo finale di legislatura;

- un progetto culturale che valorizza il mondo della scuola, dell'Università, degli istituti e delle associazioni che promuovono la conoscenza e la creatività.

Su questi aspetti, così come sulle emergenze legate al carovita, alla politica della casa e alla politica dei redditi ci concentreremo con coerenza e dando continuità al lavoro svolto in questi anni di opposizione per costruire una prospettiva politica riformista, insieme a Psd e Ps, che ridia speranza e fiducia alla cittadinanza. Oggi più che mai si chiede un cambiamento netto e una politica capace di definire un progetto di sviluppo per il futuro.



Comunicato stampa

Libera