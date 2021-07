Libera: "Green pass, fascicolo digitale, sprechi all'Iss e difficoltà operative nei reparti e nei centri sanitari: le risposte non arrivano"

Libera in Commissione IV sanità ha sollevato al Segretario Ciavatta una serie di interrogativi ai quali però non è stata data risposta. Nel dettaglio si è chiesto: -precisi chiarimenti sul riconoscimento della nostra tessera vaccinale, green pass, anche fuori dai nostri confini per gli spostamenti e per poter viaggiare liberamente; questo perché riteniamo necessario, non più rinviabile, un chiarimento definitivo in questo senso da parte del nostro Esecutivo sull’attività diplomatica che è stata messa in campo e sulla risoluzione di queste difficoltà concrete che riscontriamo quotidianamente; -aggiornamenti sull’implementazione del fascicolo digitale, visto che dalle parole di Ciavatta doveva essere imminente la sua attivazione; -motivazioni rispetto ad alcune difficoltà operative riscontrate nel reparto di terapia intensiva e all’aumento eccessivo dei costi per il trasporto nei servizi socio-sanitari dopo la privatizzazione verso una ditta italiana svolta da questo Governo. Su queste questioni, di grande interesse pubblico, però, Ciavatta ha glissato e non le ha affrontate nel merito. Noi, come Libera, continueremo a fare da pungolo a questo Governo che non è incline all’ascolto e alle esigenze della cittadinanza così come proseguiremo a dare spunti utili e funzionali per il bene della collettività. In passato si preferiva invece limitarsi alla critica aprioristica, agli attacchi personali o alle “facili promesse” per ottenere consenso. Noi proseguiremo a parlare alla “testa” delle persone, ricercando il confronto, accettando la critica, ascoltando l’opinione di tutti e attenderemo risposte che richiede Libera e tanti nostri concittadini.

c.s. Libera