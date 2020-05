Libera interpella sulla delibera “Istituzione gruppo di lavoro per il piano di rientro dell’ISS”

“Interpellanza per conoscere le motivazioni e le relative modalità che hanno portato dell’emanazione della delibera n.1 del 6 maggio del Comitato Esecutivo dell’ISS avente ad oggetto “Istituzione gruppo di lavoro per il piano di rientro dell’ISS”

Alla luce del contenuto della delibera del Comitato Esecutivo n.1 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto “Istituzione gruppo di lavoro per il piano di rientro dell’ISS”; In considerazione delle disposizioni normative che regolamentano l’organizzazione aziendale dell’ISS, i suoi Organi, le sue funzioni e attività, così come previsto della Legge n. 165 del 2004 “ Riordino degli organismi istituzionali e di gestione dell’istituto per la sicurezza sociale”, dal Decreto Delegato n. 175 del 2005 “PROVVEDIMENTO DI RIORDINO DELLE COMPETENZE E FUNZIONI DEL PERSONALE DELL’I.S.S.” e in particolar modo dal Decreto Delegato n. 1 del 2010 “ATTO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE”; Considerato, in particolare, che è compito dei direttori di dipartimento e dei direttori di UOC organizzare e gestire o Servizi dell'ISS, in funzione delle competenze specifiche dei settori di riferimento; Considerando tutti i provvedimenti fin qui adottati per affrontare la fase di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid19 e che hanno prodotto modifiche organizzative e strutturali all’interno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale; Considerando le finalità e i contenuti del Decreto Legge n. 68 “DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, che introduce le linee guida per una corretta applicazione della cosiddetta Fase 2;

Si interpella il Governo per

1) sapere se i Direttori di Dipartimento Ospedaliero e Socio Sanitario erano a conoscenza del contenuto della delibera ovvero se erano stati in qualche misura messi a conoscenza della volontà di istituire dei gruppi di lavoro per la riattivazione delle attività dell’ISS; se sì con quali modalità (nota scritta, mail, ecc)

2) sapere se i Direttori delle varie Unità Operative dei diversi Dipartimenti dell’ISS erano a conoscenza della Delibera e se in qualche misura siano stati interpellati sulla eventuale costituzione dei gruppi di lavoro; se sì con quali modalità (nota scritta, mail, ecc)

3) conoscere sulla base di quali criteri sono stati scelti i componenti dei gruppi di lavoro;

4) poter accedere alla delibera del Comitato Esecutivo n. 3 del 30 marzo 2020 e alla nota prot. n. 987/DG del 30 aprile 2020, citata nella delibera oggetto di questa interpellanza;

5) poter accedere alla documentazione, seppur parziale, predisposta dalla Direzione del Dipartimento Ospedaliero in merito al piano di rientro dell’ISS;

6) conoscere quali servizi dell’ISS, suddivisi per ogni Dipartimento, sono stati oggetto di completa o parziale sospensione dell’attività;

7) se sono stati interpellati i responsabili di tali servizi per la predisposizione di piani operativi per la riattivazione degli stessi; se sì con quali modalità (nota scritta, mail, ecc)

Gruppo Consiliare Libera”