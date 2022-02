Libera. Interpellanza su dichiarazioni su Accordo di Associazione Unione Europea del Prof. Caracciolo al seminario del Dipartimento Affari Esteri

Considerato che in data venerdì 4 febbraio si è tenuto a San Marino un seminario di alta formazione di geopolitica, rivolto ai funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri e condotto dal Prof. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, nota rivista mensile italiana di geopolitica; Considerato che l’iniziativa – alla quale hanno preso parte in collegamento video anche i diplomatici sammarinesi presenti nelle principali sedi all’estero – si è realizzata, come si apprende dal Comunicato Stampa della Segreteria agli Esteri, grazie all’impegno della stessa Segreteria; Considerate le dichiarazioni a margine dell’incontro del Prof. Caracciolo rilasciate alla SmTv in cui il direttore di Limes ha dichiarato: “Accordo con l'Ue? "Nullo per l'Unione Europea, negativo per San Marino"; Considerato che, a quanto si apprende dalla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, il negoziato di San Marino, Andorra e Monaco all’Unione Europea avverrà nel secondo semestre del 2023, notizia più volte confermata dallo stesso Segretario agli Esteri Luca Beccari Interpella il Governo per conoscere:

- Se la maggioranza era al corrente dell’organizzazione del seminario e dei suoi contenuti;

- In quale veste il prof. Caracciolo sia stato invitato a condurre il seminario e se ricopra, al momento, altri ruoli di collaborazione con nostre Segreterie di Stato

- Se condivide le dichiarazioni del prof. Caracciolo o se, diversamente, è ancora convinto, come più volte dichiarato pubblicamente, della necessità di addivenire nel più breve tempo possibile all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea

Gruppo Consigliare Libera