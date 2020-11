Libera si unisce al grido di aiuto delle vittime di violenza

“Non ci può lasciare indifferenti il grido esasperato della donna che ha denunciato le violenze subite dall’ex compagno. Non può lasciare indifferenti perché è evidente il senso di disagio e di profonda disperazione provati e questo non è accettabile, come non è accettabile che chi commette questo tipo di violenze è oltretutto colui che dovrebbe avere il compito di tutelare la popolazione e che invece continua ad indossare la divisa. La giustizia farà il suo dovere, speriamo nel più breve tempo possibile, affinchè le vittime possano trovare la pace e la tranquillità di cui hanno tutto il diritto ma ci chiediamo quanto tempo ancora dovrà passare affinchè quel retaggio culturale, che porta a minimizzare i comportamenti di chi attua violenza e che colpevolizza chi invece raccoglie tutte le forze per coraggiosamente denunciare, possa estinguersi per sempre? Libera invita tutte coloro e tutti coloro che subiscono una violenza a denunciare, a gridare forte, ed è per questo che Libera vuole unire la propria voce a quella di chi oggi sente la propria strozzata dalla paura, perché ci sono donne e uomini veramente all’altezza della divisa che portano e che ogni giorno portano avanti con dignità quella professione che è anche vocazione per la difesa dei diritti e della legalità".

