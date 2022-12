Libera: "Slitta il Des!"

Dopo la battaglia di Libera in aula consigliare, con la presentazione di 400 emendamenti ed interventi a ripetizione nel primo giorno di Consiglio, la maggioranza ci ha chiesto un incontro e si è così concordato di terminare i lavori con la finanziaria facendo slittare quindi il progetto di legge sul Des. Importante obiettivo raggiunto. Un progetto che, con ogni probabilità, verrà discusso a Gennaio, sul quale vogliamo vederci assolutamente chiaro. Un plauso al gruppo consigliare e per il supporto di tutti. Un lavoro sinergico con l’opposizione e anche grazie alla sensibilità di alcuni esponenti della maggioranza. Abbiamo quindi ottenuto il rinvio di un comma potenzialmente pericoloso per la sovranità del nostro Paese e, soprattutto, abbiamo chiarito a Governo e Maggioranza che certi progetti devono essere approfonditi sotto il profilo tecnico anche con le associazioni di categoria e le parti sociali.

c.s. Libera