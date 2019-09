Lions Club San Marino: Meeting d'apertura dell'anno sociale con il Past Direttore Internazionale Sandro Castellana

Meeting d'apertura dell'anno sociale 2019/2020 del Lions Club San Marino Undistricted con un ospite illustre. Ha infatti relazionato sui progetti realizzati dal Lions Club International a sostegno dei più bisognosi, il Past Direttore Internazionale Sandro Castellana. Una lezione per tutti i presenti che hanno potuto approfondire le dinamiche di gestione della più grande associazione di servizio al mondo con 1,4 milioni di iscritti. I Lions sono al servizio della gente. È semplice ed è così dal 1917, anno della nascita del Lions Clubs International. I Lions club sono luoghi in cui i soci si riuniscono e offrono il loro prezioso tempo a favore delle comunità locali e dell’umanità. La Fondazione nasce invece nel 1968 per sostenere le attività di servizio all'interno della collettività. Oggi, con 1 miliardo di dollari investiti in progetti, è al primo posto tra tutte le più importanti ONG del mondo: questo perché il 100% delle donazioni, totalmente tracciabili, arriva a destinazione, dato che i costi amministrativi e di gestione vengono coperti interamente con i proventi delle rendite finanziarie. Charity Navigator ha stilato un report dando il massimo punteggio alla Fondazione del Lions Clubs International in efficacia nell'uso dei fondi, trasparenza, selezione rigorosa dei sussidi e loro monitoraggio. Where there's a need, there's a Lion - dove c'è un bisogno c'è un Lions. Non solo però nei paesi del terzo mondo, dove ad esempio per la campagna “Lotta al morbillo” (malattia che causa la morte di 400 bambini al giorno) la Fondazione Lions ha stanziato 60 milioni di dollari con la collaborazione della Fondazione Bill & Melinda Gates. In Italia negli ultimi due anni sono stati finanziati progetti per un milione di dollari. In chiusura di serata il Presidente Marco Giancarlo Rossini ha illustrato al Past Direttore Internazionale, che ha ancora oggi incarichi conferitegli dall'International Board ai più alti livelli, il percorso che il Lions Club San Marino ha seguito in questi suoi quasi 60 anni di storia, ricchi di progetti conclusi e di molti in cantiere che presto verranno portati a termine.

Comunicato stampa

Lions Club San Marino