Lutto nazionale per l'alluvione in Emilia Romagna, le bandiere a mezz'asta oggi a Palazzo Garampi

Il Comune di Rimini osserva nella giornata di oggi - mercoledì 24 maggio - il lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Per questo motivo le bandiere, italiana ed europea, saranno esposte a mezz'asta sulla facciata di Palazzo Garampi. Una scelta doverosa per ricordare le 15 vittime e gli oltre 20mila sfollati che ancora in queste ore vivono il dramma e le difficoltà di questo disastro ambientale. Il lutto nazionale è stato proclamato dal Consiglio dei Ministri, che ieri ha varato il decreto con le prime misure per fronteggiare l'emergenza maltempo nella Regione.

c.s. Comune di Rimini