Maltempo E.R: Spinelli (FDI): grazie al governo per immediato intervento e vicinanza mondo agricolo e alberghiero

“Esprimo la mia più profonda gratitudine al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro Lollobrigida per le loro parole di vicinanza e l’impegno profuso in queste ore per far fronte a livello istituzionale all’emergenza maltempo che ha colpito la mia Regione, l’Emilia Romagna. Come vice sindaco di una cittadina, Coriano (RN), gravemente colpita dal maltempo di questi giorni sono particolarmente attenta a quel che sta accadendo. L’impegno del governo a riunirsi con un consiglio dei ministri d’urgenza per stanziare ulteriori aiuti già nelle prossime ore mi conforta e credo sia la più tangibile dimostrazione che, anche in situazioni emergenziali come questa, il governo a guida Meloni c’è e si mette in moto con estrema velocità. Le misure che verranno attuate saranno rivolte, e di questo sono particolarmente soddisfatta, alle imprese agricole e a quelle che operano nel settore dell’ospitalità, che in queste ore sono messe in ginocchio. Ma saranno anche rivolte ai cittadini, moltissimi dei quali sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni sommerse dall’acqua. Grazie, inoltre, a tutti i volontari della protezione civile che si stanno adoperando in queste ore e un invito ai cittadini a collaborare con loro. Infine voglio esprimere vicinanza alle istituzioni locali tutte, al presidente della Regione Bonaccini come pure ai sindaci delle città colpite”. Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.

cs Domenica Spinelli