Mara Verbena e il sistema Fior d’Acqua, conservare fiori recisi è sostenibile, facile, bello

Eleganza, gusto, creatività dello stile italiano, perfetta conoscenza di fiori e piante, alta manualità artigiana, sono da sempre le qualità richieste a ogni fiorista. Il cuore del loro successo. Ma oggi la parola chiave di questa professione e la capacità di fare crescere la propria attività, attraverso nuovi processi di innovazione e cambiamento e soprattutto sostenibilità. Sostenibilità ambientale, gestionale ed economica, per rendere più semplice il lavoro quotidiano di ogni fiorista. E la floral designer sammarinese Mara Verbena, vicepresidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi) segna la sua nuova partecipazione a “Myplant & Garden – International Green Expo” (21-23 febbraio), collocando al centro del suo stand Fior d’Acqua, l’unico macchinario con sistema eco-green per la conservazione dei fiori recisi. Un soluzione già scelta e utilizzata ogni giorno da più di 1.500 fioristi italiani. “Fior D’Acqua” offre un risparmio idrico straordinario, si cambia l’acqua solo una volta al mese, con una gestione delle risorse idriche senza sprechi (solo 250 litri mese). Assorbe meno energia elettrica rispetto alle celle frigorifere, produce meno C02 rispetto ai metodi tradizionali di conservazione. Riduce drasticamente gli scarti di fiori recisi e il lavoro quotidiano richiesto per la loro conservazione. Soprattutto ne aumenta la durata di vita e di vendibilità grazie a una conservazione con riciclo costante dell’acqua a temperatura di 6 gradi centigradi. Il tutto con una linea di differenti modelli per dimensioni e capienze, in grado di adattarsi agli spazi di ogni negozio o garden center. Per questo Mara Verbena e Organizzazione Orlandelli, azienda leader in Italia nel design di punti vendita specializzati in piante e fiori, hanno creato un nuovo concept d’arredo. Uno spazio dove il banco lavoro, realizzato artigianalmente con materiali made in Italy e di design, rende più semplice l’attività del fiorista, diventa “cucina a vista” per il cliente, e come in ogni proposta Orlandelli, può essere personalizzata secondo le esigenza di spazio e collocazione del fiorista. Il nuovo mobile integra non solo il sistema Fior d’Acqua ma anche gli schermi interattivi dei nuovi software gestionali per fioristi realizzati da Mara Verbena. Fior d’Acqua si accompagna infatti un nuovo software gestionale che soddisfa ogni esigenza gestionale o amministrativa di un fiorista o azienda florovivaistica. Il gestionale grazie un’APP utilizzabile anche su ogni device elettronico (Tablet – Smartphone), consente la creazione di cataloghi interattivi con immagini e video per i clienti, contiene un spazio dedicato a eventi e matrimoni, informa in tempo reale sul funzionamento del macchinario Fior d’Acqua e grazie alla sua memoria, in pieno rispetto GDPR Privacy, è utilizzabile per il marketing diretto sui propri clienti.

cs Carlo Bozzo