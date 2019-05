Mdsi interviene sulla pubblicazione di foto nei social

Ci mancherebbe che un personaggio politico non possa fare incontri, anche casuali, a carattere personale fuori dalle sedi ufficiali, ma se questi incontri, per la morbosità di alcune persone e per la velocità di circolazione delle informazioni legata ai dispositivi mobili e ai social, generano dubbi e ambiguità, è doveroso da parte nostra prenderne le distanze quando riteniamo l’interlocutore persona lontanissima dal nostro modo di fare politica. Movimento Democratico San Marino Insieme, fin dalla nascita, ha disconosciuto i metodi politici dei partiti tradizionali e intrapreso un percorso movimentista di coerenza e di lotta contro le forze oscure che inquinano questo paese. Intendiamo pertanto confermare l’ indisponibilità a creare un percorso politico al fianco di attori o gregari, responsabili del disastro politico, economico e morale compiuto ai danni del paese negli ultimi 30 anni. Per queste ragioni riteniamo scorretto accostare Movimento Democratico a personaggi completamente squalificati, squalificanti e superati dalla storia politica.

