Mensa di Gualdicciolo: grazie, davvero bravi

Scrivo queste poche righe perchè vorrei, a nome mio personale ma penso di interpretare il pensiero di molte altre persone, ringraziare pubblicamente tutti i lavoratori delle mense CAMST di San Marino per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo anche in questo momento così difficile. In particolar modo lo chef Thomas e tutte le ragazze della brigata della mensa di Gualdicciolo, mensa nella quale mi trovo spesso a pranzare. Tutti noi lavoratori diamo per scontato il fatto di trovare ogni giorno un pasto caldo, ben cucinato e bilanciato, ma vi assicuro che, viaggiando spesso per lavoro l'ho sperimentato, la cosa non è automatica. Il livello del servizio garantito dalle nostre mense è sicuramente il risultato di un enorme lavoro di preparazione e di serietà orientata all'utente. I repentini aggiornamenti alle procedure igieniche legate al contrasto della pandemia obbligano ogni esercizio pubblico, quindi anche le mense, a modificare frequentemente il layout interno ed è per questo motivo che spesso troviamo una nuova e diversa disposizione dei coperti. Disposizione interna rivolta solo ed esclusivamente a garantire la sicurezza di noi utenti. La sanificazione ciclica e sistematica dei tavoli e sedie che il personale delle mense garantisce è un' ulteriore attività che va ad aggiungersi a tutte le altre. Ma nonostante tutto questo il personale delle mense continua con passione a lavorare e a creare, così ci capita di sorprenderci piacevolmente trovando tra le proposte nuovi piatti gustosi come, solo per fare un esempio, l'hamburger di pesce con zucchine e semi di sesamo servito in salsa acida allo yogurt. Piccole cose ma che che rendono la giornata lavorativa ancora più piacevole. Ringrazio tutti i dipendenti CAMST per l'ottimo livello di servizio che da anni garantiscono ed auguro di cuore, a loro e alle loro famiglie, un sereno Natale. Grazie ancora, ci vediamo a pranzo!

Filiberto Felici