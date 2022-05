Mercoledì 1 giugno riapre l'Aquafan di Riccione: "l'estate 2022 come un'onda arriverà"

Mercoledì 1 Giugno riapre Aquafan a Riccione. L'appuntamento con il rito di apertura dei cancelli è allo scoccare delle ore 10, dove, come da tradizione, una sorpresa attende i primi due clienti che li varcheranno.

L’ESTATE 2022 COME UN’ONDA ARRIVERA’

Aquafan è da sempre non solo un parco acquatico ma un brand riconosciuto come sensibile e attento alle dinamiche dei nuovi linguaggi, soprattutto giovanili e contemporanei. Tra i fenomeni culturali degli ultimi anni appare evidente una nuova tendenza di racconto: dall’arte contemporanea al mondo del cinema fino ad arrivare alla musica, il mondo si racconta attraverso paradossi distopici. Attraverso trame, immagini, materiali e canzoni, che potenzialmente trasmettono felicità, si lanciano messaggi crudi e apocalittici, di denuncia e presa di coscienza. Anche Aquafan, in continuo dialogo con i più giovani, ha voluto dare il suo contributo con una nuova campagna visual 2022 ispirata a questo linguaggio, ottenendo un risultato unico: la forza del parco e della sua positività trasformano l’intera creatività in un messaggio di speranza e felicità. “Dopo il grande pessimismo che ci ha purtroppo accompagnati negli ultimi anni, con tutto quello che è accaduto e sta succedendo nel mondo - dice Patrizia Leardini, AD di Aquafan - è giunto il momento di trasmettere qualcosa di diverso. Serve la gioia della ripartenza, di un’estate da vivere in pieno. Ed è questo il ruolo di Aquafan. Nella nostra campagna di comunicazione abbiamo utilizzato la personalità di Aquafan al fine di "esorcizzare" i contesti e messaggi apocalittici che ci circondano. Questo è il nostro piccolo contributo: far vivere a tutte le generazioni, dalla Z ai più piccoli, fino ai giovani adulti, un’estate carica di positività e un ritorno a una più sana normalità”.

3 KM DI SCIVOLI E 9 ETTARI DI VERDE Sui nove ettari di verde della collina di Riccione, l’1 Giugno si torna a scivolare su oltre 3km di scivoli, molti dei quali hanno subito un bel restyling nei mesi di chiusura. L’attenzione resta sempre alta per l’M280, la più grande attrazione nella storia del parco acquatico romagnolo. E poi sfide giù dal Kamikaze, adrenalina pura sull’Extreme River. Ragazzi e famiglie si divertono su Speedriul, River Run, Surfing Hill, Twist e StrizzaCool, gli amanti del brivido si tuffano nel buio del Black Hole. Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, con scivoli e altezza dell’acqua a misura di bimbo.

RADIO DEEJAY Aquafan sigilla, anche per questa stagione, la collaborazione storica con Radio Deejay. La radio più famosa d’Italia farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan e Oltremare nei mesi estivi. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dalla Piscina Onde e dagli studi della piazza principale.

MAXI ONDA E ANIMAZIONI In Piscina Onde e tra gli scivoli arriverà fra poche settimane anche la nuova squadra di Aquadancers, i ballerini più amati dell’estate italiana: insieme a loro lo showman Franky. L'attività sarà caratterizzata da innumerevoli animazioni diffuse in varie parti del parco.

TIK TOK, SOCIAL E PROMOZIONI DIGITAL Aquafan continua a crescere sui suoi canali social e Tik Tok. Tra i video più visti, alcuni hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni. Anche quest’anno in programma grandi star del web, sfide e challenge che diventeranno sicuramente virali. Sul mondo delle promozioni online, accanto all’acquisto dei singoli biglietti, i pacchetti famiglia e gli abbonamenti, tra le novità 2022 ci sarà la prenotazione di ombrelloni e lettini (attiva dal 30 maggio). E torna, come negli altri parchi Costa della Riviera, la formula “Prima acquisti e più risparmi” con sconti anche del 20%.

