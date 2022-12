Messaggio della Reggenza per la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI

I Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta si uniscono all unanime cordoglio per la dolorosa scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI avvenuta in mattinata. La Reggenza intende rendere omaggio al Pontefice che col suo magistero ha accompagnato la Chiesa nella contemporaneità, attraverso la sua ampia levatura teologica e il suo cammino di fede coniugato alla ragione. Ci lascia un grande Uomo che rimarrà indelebile memoria nella storia. La Reggenza richiama con deferenza e affetto la Visita Pastorale in Repubblica e alla Diocesi avvenuta il 19 giugno 2011, nel cui ambito Benedetto XVI indirizzò espressioni di stima e di ammirazione per il felice connubio che da secoli permane tra le antiche istituzioni repubblicane e la innata tradizione religiosa che si fonde nella vita istituzionale, sociale e civile della sua popolazione. Una Visita che diede frutti e rinsaldò ulteriormente il rapporto tra lo Stato e la comunità religiosa ed ecclesiale presente in Repubblica. È una giornata di lutto anche per le istituzioni e il popolo sammarinesi nel ricordo perenne di uno straordinario pastore della chiesa universale.

cs Segreteria Istituzionale