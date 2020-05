Mis: positivo percorso intrapreso con Libera

Movimento Ideali Socialisti ritiene molto positivo il percorso politico intrapreso in “Libera”. Un progetto che si è ancor più consolidato in questi mesi di attività consigliare e nel Paese, insieme a Sinistra Socialista Democratica, Movimento Civico10 e Riforme e Sviluppo, svolgendo il nostro ruolo di opposizione in maniera responsabile e costruttiva. Alla luce di ripetuti confronti con gli aderenti, MIS ha valutato non più procrastinabile l'esigenza dell'avvio di una fase costituente di “Libera”. Un percorso questo, che dovrà riconfermare quell'assunzione di responsabilità di fronte al Paese da parte di forze politiche che appartengono all'area progressista-riformista, che hanno saputo distinguersi da certe dinamiche della scorsa legislatura a favore di un progetto politico incentrato sull'onestà, sul perseguimento degli interessi generali e sulla proposta. Questa condivisione di intenti politici, unita dal lavoro all'interno del gruppo consigliare, ha permesso al Movimento Ideali Socialisti di apprezzare la passione, la dedizione e l'entusiasmo di una nuova generazione politica che, nonostante un futuro prossimo sicuramente poco roseo, lascia ben sperare per gli anni avvenire. E' da qui che si deve partire per costruire una forza politica che dia speranza ai nostri concittadini, che sappia essere coinvolgente, che persegua il bene del Paese e valori come la difesa dei più deboli, l'equità, la giustizia sociale, la trasparenza e perseguendo al meglio tutte le azioni volte a rigenerare un'economia che oggi più che mai ha bisogno di essere sviluppata per garantire benessere e fiducia ai nostri concittadini. Pertanto, Mis ribadisce il pieno sostegno alla prossima apertura di una fase costituente del progetto politico “Libera”.

MOVIMENTO IDEALI SOCIALISTI