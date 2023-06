Misano Adriatico: sabato mattina la cerimonia per la Bandiera Blu 2023

Verrà issata sabato mattina, sul pennone di piazzale Roma, la Bandiera Blu 2023 che la ong danese Foundation for Environmental Education ha riconosciuto, per il 38° anno consecutivo, alle acque di Misano Adriatico. Il riconoscimento viene assegnato alle località marine e lacustri che si distinguono per la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere ed altri parametri. Anche quest’anno, alla Bandiera Blu per le spiagge, si aggiunge quella riconosciuta all’approdo di Portoverde, unico in Emilia-Romagna ad aver ottenuto il riconoscimento. “La conferma della Bandiera Blu per il 38° anno consecutivo è un grande risultato di cui andiamo orgogliosi – il commento del sindaco Piccioni -. L’attenzione al mantenimento della qualità delle nostre spiagge è sempre massima e siamo contenti che anche l’ultimo campionamento, eseguito lunedì, abbia evidenziato l’idoneità alla balneazione delle nostre acque, come già certificato dal pre-campionamento di fine maggio scorso”. La cerimonia si terrà davanti a cittadini e turisti alle ore 11:00 ed arriva a pochi giorni dalla consegna materiale della Bandiera Gialla di Comune Ciclabile 2023, di cui Misano Adriatico può fregiarsi per il quinto anno consecutivo. La consegna virtuale era avvenuta lo scorso aprile nell’ambito della cerimonia di proclamazione delle Bandiere Gialle della ciclabilità italiana 2023 per la sesta edizione di FIAB ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Da qualche giorno, inoltre, è arrivata anche la notizia della conferma della Bandiera Verde, riconoscimento che viene assegnato da 2.903 pediatri italiani e stranieri alle località che rispettano precisi requisiti "family friendly" quali i servizi per le famiglie, la massima sicurezza e l’intrattenimento.

cs Misano Adriatico