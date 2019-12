Monache dell'Adorazione Eucaristica di Pietrarubbia e San Marino: "Abbiamo bisogno del tuo aiuto!"

Il monastero è la nostra casa! Abbiamo il desiderio e la necessità di ristrutturare il nostro monastero di Pietrarubbia, potete aiutarci? Questa è la frase che le monache dell'Adorazione Eucaristica di Pietrarubbia e San Marino hanno messo nelle loro preghiera e noi ragazzi di IGAM (Giovani Adoratori Missionari) l'abbiamo accolta, fatta nostra e presa a cuore!

Anche qui a Pietrarubbia, nel cuore del Montefeltro, si vorrebbe realizzare luoghi di Bellezza! Vorremmo creare spazi di lavoro, di studio e di incontri, aree verdi, sale espositive dove la vita contemplativa si fonda con la missione di diffondere nel mondo la Bellezza che salva. Abbiamo così deciso di aiutarle in questa raccolta per ristrutturare e migliorare le condizioni di diversi ambienti. Aiutaci anche tu! Il nostro Monastero di Pietrarubbia sorge nel cuore del Montefeltro, luogo d’arte e di bellezza, luogo in cui la Fede è storia e cultura.

I Sotterranei del nostro Monastero

Qui, nel nostro monastero abbiamo la necessità di realizzare luoghi di Bellezza: vorremmo creare spazi di lavoro, di studio e di incontri, aree verdi, sale espositive dove la vita contemplativa si fonda con la missione di diffondere nel mondo la Bellezza che salva. Abbiamo bisogno di questi spazi per rendere la nostra vita all'interno del monastero migliore e per offrire spazi a chi viene da noi per incontrare il Signore; sono presenti ampi sotterranei al momento inutilizzati. Un locale stupendo con volte a botte e voltine a vela cinquecentesche: è l’aspetto dei nostri sotterranei, Liberarli da interventi massivi avvenuti negli anni riporterebbe il Monastero alla sua originale bellezza. Non è un lavoro facile e nemmeno poco oneroso, ma che offrirebbe alla comunità un luogo di incontri e di accoglienza, uno spazio per la biblioteca raggiungibile anche dall'esterno e, quindi, consultabile. Gli ambienti non versano in buone condizioni ed è necessario intervenire con un significativo intervento di restauro.

Gli animali e il pollaio

Ma non è tutto: uscendo dai sotterranei si accede direttamente al giardino che si affaccia nella zona destinata agli animali e a quell'allevamento che ci permette di sostentarci. Lì una bella piccionaia in ferro sta cadendo a pezzi e aspetta un restauro coi fiocchi. Anche la zona degli animali necessità di ambienti per il loro mantenimento come fienile, casetta per il ricovero delle capre ecc. Insomma la bellezza non investe solo l’uomo ma anche l’animale che, crescendo in un ambiente idoneo al suo sviluppo, rende bello quello che gli sta attorno, benché possa essere rustico.

Il viale d'ingresso ai sotterranei e il muro

Il viale d'ingresso e i muri che circondano il monastero e i suoi sotterranei non versano in buone condizioni, hanno bisogno di un grande intervento di manutenzione. Qui vorremmo realizzare una biblioteca sarà luogo di incontri e di momenti formativi. La biblioteca avrà anche una finalità sociale volendo dotarsi di testi atti ad approfondire la conoscenza del territorio del Montefeltro della sua storia millenaria e della sua cultura. Il Monastero della Bellezza sarò anche un luogo di silenzio e di preghiera per le persone che lo vivono, sarà un luogo di contemplazione e di incontro con la Bellezza della natura!