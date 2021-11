Montanari al Congresso CSdL: "Uniamo le forze per rinnovare i contratti"

“Con i rincari generalizzati dei beni di largo consumo il tema dei contratti scaduti va messo al centro di una strategia sostenuta da tutte e tre le confederazioni sindacali sammarinesi”. È la proposta contenuta nel messaggio di saluto che il segretario della CDLS, Gianluca Montanari, ha rivolto ai delegati del 20° Congresso CSdL riuniti stamattina, giovedì 10 novembre, al Palace Hotel di Serravalle. “Davvero non ci sono più alibi che giustificano una paralisi contrattuale che interessa 15 mila lavoratori e che in alcuni settori come le PA e le banche sta durando da oltre un decennio”, ha sottolineato Montanari, ricordando che a fine anno scadrà anche il contratto dell’industria-artigianato. Da qui la proposta di dare vita a “una nuova strategia con protagoniste tutte tre le organizzazioni sindacali sammarinesi”. Una battaglia comune di CSdL, CDLS e USL “perché unire le forze significa, ce lo insegna la storia di questo Paese, muoverci verso nuove conquiste sociali”. Accordi contrattuali non più rinviabili, ha concluso il segretario CDLS, anche perché “assistiamo ad una crescita economica ed occupazionale basata principalmente sulla ripresa dei consumi, il che ha dato origine a una fiammata dell’inflazione e a rincari generalizzati dei beni di largo consumo”.

c.s. Cdls