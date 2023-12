Mostra di Matteo Placucci: "Reduci del Corona - cos'è rimasto dopo la tempesta"

Reduci del Corona è un progetto fotografico attraverso il quale il Fotoreporter Matteo Placucci ha documentato l’aspetto emotivo e le ripercussioni psicofisiche a danno del personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19. Avvalendosi della collaborazione della dottoressa Laura Ravaioli - psicologa e psicoanalista - dall'insorgere della pandemia e per i successivi tre anni, il fotografo ha elaborato un percorso in grado di interpretare la condizione emotiva degli operatori del settore sanitario delle regioni maggiormente colpite, propedeutico ad aprirsi e ad esternare le proprie emozioni, condividendo con loro ansie, paure, dubbi, rabbia, smarrimento, depressione. La ricerca svolta negli anni dall’autore lo ha portato altresì a documentare piccole e grandi realtà impegnate a supportare emotivamente il personale sanitario coinvolto. I protagonisti dei suoi scatti, oggetto dell’opera, hanno interagito con il fotoreporter, sia in ambito lavorativo che privato, sì da tracciarne la continua mutazione psicologica che ha caratterizzato le loro vite in relazione all’evoluzione della pandemia in corso. A cura di Loredana De Pace il progetto è divenuto mostra itinerante e omonima pubblicazione editoriale, entrambi presentati nella serata di lancio l!11 marzo 2023 presso l!Istituto Italiano di Fotografia di Milano. La pubblicazione editoriale - 152 pagine, cm19x23, fotografie a colori e testi - è distribuita da Corsiero Editore attraverso i suoi canali, e sarà acquistabile in libreria e online - si veda file allegato. La mostra itinerante - 28 fotografie a colori, installate su Dibond, testo critico e testi estratti dalle interviste - dopo la sua presentazione all!Istituto Italiano di Fotografia, ha iniziato il suo percorso espositivo che prevede principalmente le strutture ospedaliere coinvolte nella pandemia, ma non ne esclude altre che ne manifestino interesse.

cs Gianluca Strocchi