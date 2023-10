Mototerapia San Marino: arrivederci al 2024 con nuovi temi su cui vogliamo sensibilizzare

Frutto anche delle libere offerte all'ingresso del Villaggio Solidale in ricordo di Mauri, allestito ad ogni edizione di questa manifestazione, tutto il ricavato de "Tuttavia...che Spettacolo! - Feel the freedom -" è giunto a destinazione. È stato interamente donato in beneficenza. Desideriamo estendere ancora una volta i nostri ringraziamenti a tutti coloro, sia enti pubblici che privati, che hanno contribuito al successo di questo evento, fornendo servizi, prodotti e contributi economici. Senza il sostegno di voi tutti, insomma, non avremmo potuto organizzare quello che riteniamo sia diventato un evento speciale, un grande momento di sensibilizzazione e solidarietà. Durante la serata trascorsa assieme ai volontari, queste somme sono state consegnate alle Cooperative Cuore 21 e Montetauro che operano nel circondario, a San Marino for the Children e ai bambini con disabilità assistiti dall’U.O.C. Pediatria dell’I.S.S. Speriamo vivamente di poter replicare l'Evento nel 2024, che abbiamo già pensato di integrare e caratterizzare con qualche tassello a margine rivolto "al femminile". In particolare al tema della violenza di genere che coinvolge chiaramente anche il mondo della disabilità. Auspicando nella collaborazione di voi tutti, insostituibile solido elemento e nostro punto di forza, e ringraziando per questa straordinaria dimostrazione di affetto, stima e amicizia, diamo appuntamento all'anno prossimo!