Nasce Riviera Nerd: intrattenimento, gioco e divertimento

Riviera Nerd è un nuovissimo gruppo di associazioni legate al mondo nerd dell’area di Rimini, San Marino e zone limitrofe. Il termine NERD nato qualche decennio fa era legato principalmente ad un ambito tecnologico e a persone con una ridotta propensione alla socializzazione, un po’ il contrario di quello che richiama invece la parola RIVIERA, che soprattutto da noi in Romagna è sinonimo di festa e socializzazione. Oggi il termine Nerd non ha più una connotazione emarginante ma identifica tutte quelle passioni della cultura popolare e cult legate al mondo dell’intrattenimento come cinema e letteratura fantasy e fantascientifica, cartoni e anime, fumetti, giochi da tavolo, giochi di ruolo, tecnologia, videogame, retrogaming e tanto altro. La fusione di Riviera e Nerd trova quindi perfettamente casa negli obiettivi del nostro gruppo, ovvero divulgare e creare contenuti legati alle nostre passioni in ambienti di condivisone e amicizia. Attualmente fanno parte di Riviera Nerd 8 associazioni: Zuga Remni di Rimini, Taverna di Sylgar di San Marino, Il Tassello Mancante di Riccione, Il Messicano di Misano, Giocovunque di Rimini, Queers & Dragons di Rimini, SMeSPA di San Marino e La Torre di Morciano. Il nostro gruppo lavora per progetti che realizziamo sia con l’aiuto delle associazioni legate a Riviera Nerd sia con la collaborazione di altri amici e di chiunque ci voglia supportare. Siamo partiti pochi mesi fa, quando ancora Riviera Nerd era in fase embrionale, con una serie di appuntamenti di gioco di ruolo al “buio”, un format nazionale italiano a cui abbiamo aderito per realizzare delle serate di gioco dove i partecipanti scoprono la sera stessa a cosa e con chi giocare, molto stimolante sia a livello ludico che sociale. Per chi non lo sapesse i giochi di ruolo sono una sorta di gioco da tavolo dove interviene in maniera dominante la componente narrativa e recitativa dei giocatori. Lo sforzo più recente che stiamo portando avanti invece è la nostra partecipazione alla XXIII edizione della San Marino Game Convention, organizzata da ASGS, che si terrà dal 29 aprile al 1 maggio al centro congressi Kursaal di San Marino. In questo evento parteciperemo in un’area tutta nostra con attività continue di gioco da tavolo e gioco di ruolo, l’invito a venirci a trovare e giocare con noi è aperto a tutti, sia appassionati ed esperti che a curiosi e principianti. Scoprirete tanti giochi nuovi e stimolanti di tutti i tipi e per tutti i gusti. Inoltre in questa occasione venerdì alle 20.00 nella sala conferenze del Kursaal presenteremo ufficialmente il nostro gruppo. Per il futuro abbiamo in cantiere tanti nuovi eventi ed iniziative da portare avanti nei nostri territori, inoltre rimane sempre aperta la disponibilità ad accogliere altre associazioni o gruppi più o meno informali che volessero aderire al nostro progetto. Per maggiori informazioni sul nostro gruppo e sulle nostre attività ci trovate nei principali canali social.

c.s. Riviera Nerd