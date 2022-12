Natale al circo

“Sulle note di UnderMusic il Natale a San Marino si è letteralmente animato in una location del tutto esclusiva, il Castello del Circo. L’evento coorganizzato da UnderMusic e YOUth ha coinvolto ragazzi e ragazze nell’intento di condividere una giornata speciale, il Natale, non solo con le famiglie ma anche con gli amici. Le prime tracce hanno subito coinvolto i primi arrivati dalle ore 18:30 tornando così ad ascoltare musica e ballare sin dal pomeriggio. Il brand Undermusic nasce nella primavera del 2022 dall’idea di sviluppare un format musicale contemporaneo che si basa su una reale esperienza di intrattenimento.

È un’alternativa solida al clubbing consuetudinario, un contenitore musicale trasversale caratterizzato dall'inserimento di più generi musicali legati alla urban & underground culture. Dall’hip hop e rap fino ad arrivare ad un taglio stilistico House music con influenze elettroniche, breakbeat e UK garage. I loro party vengono organizzati su base ristretta ed “esclusiva” per mantenere una buona qualità di realizzazione.

L’evento infatti, ha preso vita in una fascia oraria del tutto inedita concludendosi all’1 nel massimo rispetto della quiete pubblica e dei permessi dati all’organizzazione. La serata ha avuto sin da subito un riscontro positivo sia da parte dei ragazzi sammarinesi che da quelli provenienti da fuori territorio, tanto che è stato raggiunto il sold out giá da prima dell’inizio dell’evento. L’intento era quello di creare un contesto speciale attraverso il connubio di una selezione musicale interamente curata da UnderMusic e una location come quella del Circo, rivelatasi la cornice ideale per l’evento. I feedback da parte dei partecipanti sono stati sorprendenti. Questa è l’ennesima conferma della necessità e volontà dei giovani di partecipare e contribuire a contesti pensati per loro. I ringraziamenti di YOUth e Undermusic vanno a tutti i partecipanti all’evento e si uniscono all’invito di sostenere questo tipo di iniziative anche nell’imminente futuro.”