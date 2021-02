NPR: cordoglio per la scomparsa di Fausta Morganti

Noi per la Repubblica esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Fausta Morganti. La sua eredità politica è di grande valore. Molte delle maggiori conquiste che San Marino ha ottenuto sul terreno civico e culturale portano la sua firma. Fausta ha saputo interpretare il proprio ruolo politico in maniera sempre viva e originale. La sua coerenza e la sua dialettica colta e rispettosa l’hanno resa una delle poche figure capaci della stima e del rispetto di tutti. Donna di vertice dell’area riformista non è mai caduta nell’ideologismo né si è mai lasciata limitare dalle categorie cui apparteneva, praticando sempre un pensiero schierato ma mai fazioso. Il suo approccio elegante e serrato al confronto è stato una costante in tutta la sua carriera politica. Anche in questi ultimi tempi Fausta non ha mancato di far sentire la sua voce critica e attenta. Che ci mancherà. Per tutto quanto ella ha saputo offrire alla nostra Repubblica sarà ricordata certamente come una delle figure di maggior rilievo della seconda metà del Novecento. Noi per la Repubblica si unisce al dolore del marito, dei figli e di quanti le erano vicini.