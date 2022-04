Nuove idee nuove imprese 2022: semaforo verde per le iscrizioni

La business plan competition ha un montepremi di 20mila euro e un pacchetto di benefit garantiti da prestigiosi partners e istituzioni e vuole stimolare la nascita di nuove imprese nelle province romagnole e nella Repubblica di San Marino Intenso e qualificato il programma di mentoring, grazie all’affiancamento di imprenditori del territorio per la crescita della cultura d’impresa in collaborazione con Confindustria Romagna Rimini, 26 aprile 2022 – La pubblicazione del bando di iscrizione accende il semaforo verde per la 21a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, business plan competition che grazie al supporto di partners e istituzioni consente la partecipazione gratuita alle idee d’impresa più innovative, fino ad accompagnarle in un percorso di formazione. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante, teso a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative nelle province romagnole e nella Repubblica di San Marino. Nei primi vent’anni, Nuove Idee Nuove Imprese ha accolto 4.303 partecipanti con 1567 idee di business.

Nell’ambito del concorso sono nate 105 aziende e distribuiti premi per 632mila euro. Il termine delle iscrizioni è fissato al 7 giugno 2022. I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali innovative attraverso un business plan per la cui redazione saranno assistiti attraverso un percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Campus di Rimini ed una tutorship qualificata. A seguire, la valutazione della giuria e l’evento di premiazione a inizio dicembre. Nella scorsa edizione furono 99 i team iscritti, per 172 partecipanti complessivi. I requisiti per l’iscrizione, esclusivamente online, sono disponibili su www.nuoveideenuoveimprese.it “È stata una esperienza di grande valore, utile ad acquisire conoscenze e formarci alla competizione del mercato” il commento dei vincitori 2021, Morelli Tech, startup dedicata ai guidatori di auto ai quali fornisce informazioni anche proiettate sulla strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale.

Il montepremi dell’edizione 2022 sarà di 20mila euro, con l’aggiunta di numerosi benefit garantiti da Confindustria Romagna, dall’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Soroptimist International Club di Rimini, Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, Studio Skema, Prospectra, oltre ai premi ‘CesenaLab’ e ‘Romagna Tech’ per i percorsi di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nuoveideenuoveimprese.it

“Il nostro concorso - commenta Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – è orientato alla concretezza della formazione sul campo. C’è l’ovvio desiderio di competere e vincere, ma ogni iscritto accede ad una opportunità di formazione alla cultura d’impresa che i prestigiosi partners garantiscono. Abbiamo posto grande attenzione alla qualità dei mentor, che metteranno a disposizione un prezioso bagaglio di conoscenze per accompagnare i team nel percorso di crescita”. “Il mentoring è stato accolto con entusiasmo da eccellenze industriali su tutte le tre province romagnole – aggiunge Sauro Passeri, vicepresidente di Confindustria Romagna con delega alla nuova imprenditorialità – a testimonianza della sensibilità e dell’attenzione delle nostre associate verso i nuovi talenti, nella consapevolezza che occorre incoraggiare e coltivare un vero e proprio vivaio di idee per rendere il nostro territorio più attrattivo e competitivo”. “Riteniamo molto importante porre attenzione alle realtà innovative del territorio – dice Andrea Montanari, responsabile finanza corporate e innovazione di Rivierabanca - che abbiano intenzione di intraprendere secondo paradigmi avanzati e nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di buon governo. Per questo, oltre a presentare servizi dedicati alle start up, collaboriamo con enti pubblici, privati ed associazioni al fine di accelerare, in ecosistema con loro, il processo di accesso al mercato ed il rilancio della nostra economia.”