Nuove Idee Nuove Imprese 2024: via alle iscrizioni per la nuova edizione

Parte con la pubblicazione del bando la 23sima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni e premiando i progetti d’impresa più brillanti. Il bando guarda a tutto il territorio nazionale, con un focus per le province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre che in Repubblica di San Marino. Le informazioni per partecipare alla nuova edizione sono online sul sito web www.nuoveideenuoveimprese.it. Sarà possibile iscriversi fino al 14 giugno. In palio un montepremi di 20.000 euro, con 10.000 euro al progetto primo classificato. Si aggiungono i benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese: percorsi di incubazione, assistenza amministrativa, consulenze e numerose altre agevolazioni. L’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, composta da nove importanti istituzioni del territorio che da oltre vent’anni collaborano fra loro per supportare aspiranti, saluta l’arrivo di Rivierabanca in qualità di main partner. È una presenza significativa, che testimonia l’attenzione della banca del territorio per lo sviluppo di nuove imprese attraverso il sapere e la connessione con i soggetti economici e della formazione. “Le imprese di tutto il mondo sono costantemente chiamate a sviluppare nuove strategie, nuovi prodotti e nuovi servizi per aumentare la loro competitività e sostenibilità di lungo periodo - sottolinea Andrea Montanari, Responsabile del Terzo Settore di Rivierabanca -. Nuove Idee Nuove Imprese rappresenta la migliore risposta agli aspiranti imprenditori locali che intendano intraprendere un percorso abilitante verso i mercati nazionali ed internazionali”. Altra novità significativa è la partnership avviata con Innovation Forum, società specializzata nella formazione. Prosegue invece e si amplia la collaborazione con Fattor Comune, società benefit riminese che aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere attraverso il digitale e l’innovazione, che anche quest’anno supporterà l’associazione con la gestione delle relazioni tra i partner, i soci e le startup stesse e organizzerà 4 eventi dedicati proprio a questo. “Il concorso continua il suo percorso di crescita – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’associazione –. Negli anni incontriamo e coinvolgiamo una platea sempre più numerosa di soggetti che condividono un metodo fondato sulla trasmissione delle conoscenze e delle esperienze. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in questa lunga strada percorsa insieme, ma anche stimolati da uno scenario che vede ancor più necessario affermare i valori su cui fondiamo l’attività”. “Siamo felici di mettere a disposizione le nostre competenze per stimolare la crescita di questa importante community - prosegue Gianluca Metalli (CEO Fattor Comune). Consapevoli che la condivisione di competenze ed esperienze sia un arricchimento per Nuove Idee Nuove Imprese, siamo al lavoro per organizzare la nuova importante iniziativa: l’evento di lancio del 4 giugno”. Nella sua storia Nuove Idee e Nuove Imprese ha accolto 4.482 partecipanti e 1.168 progetti, 134 le aziende nate dalla competizione e sono stati distribuiti premi per 651mila euro.

IL PERCORSO DELLE NUOVE IDEE D’IMPRESA VERSO LA FINALISSIMA Tutti i progetti presentati sono ammessi al concorso e accedono al primo percorso di attività gratuite che orientano e supportano i partecipanti, comprese le iniziative di formazione. L’obiettivo è fornire a tutti un bagaglio di conoscenze utili ad affrontare lo sviluppo dell’idea, fino a farla diventare una impresa. Al termine della prima fase, i partecipanti ricondurranno la loro idea ad un progetto e tutti saranno valutati dal Comitato Tecnico-Scientifico, quindi saranno selezionati quelli meritevoli di accedere alla seconda fase. Per alcuni mesi i partecipanti saranno impegnati a consolidare la loro idea d’impresa fino alla redazione del Business Plan finale. Fra questi saranno individuati i più meritevoli, premiati nel corso della cerimonia finale programmata a dicembre 2024. I partecipanti non vengono lasciati soli: al termine del concorso un’attività di mentoring e di networking tiene in connessione tutti i protagonisti di Nuove Idee Nuove Imprese

COME ISCRIVERSI L’iscrizione al Concorso avviene esclusivamente via internet, compilando ed inviando i moduli on-line appositamente predisposti, entro le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2024, accessibili dal seguente link: https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti/

c.s. Nuove Idee Nuove Imprese