Nuove luci si accendono a San Clemente: la rete d’illuminazione pubblica diventa a led

È entrato nella fase operativa - i primi segni sono già ben visibili lungo la rete stradale - il piano degli interventi che porterà, da qui a pochi mesi, alla completa installazione dei nuovi corpi illuminanti sulla rete pubblica di San Clemente. I lavori concentrati sulla sostituzione delle vecchie lampade con luci a led, tecnologia che oltre ad avere una migliore compatibilità sotto il profilo ambientale garantisce un’alta performance luminosa e una maggiore durabilità nel tempo, riguarderanno circa 2.000 punti-luce disseminati sull’intero territorio con azioni d’ammodernamento previste altresì nei parchi cittadini. Numeri alla mano, i consumi in bolletta per l’Ente Locale si ridurranno in modo considerevole: il risparmio è stimato nell’ordine dei 30mila euro l’anno che moltiplicati per i 14 anni anni previsti dal Project financing, consentiranno di poter amministrare un significativo ‘benefit energetico’ pari a oltre 400mila euro complessivi. Una volta concluso l’efficientamento e il totale svecchiamento dell’impiantistica, il Comune, che ne rimarrà proprietario, potrà disporre di un sistema all’avanguardia, concepito e messo in esercizio nel pieno rispetto delle più rigorose normative in tema di sicurezza. L’impegno economico affrontato dall’Ente si compone di più voci: tra cui la somministrazione dell’energia elettrica in senso stretto, la manutenzione ordinaria indispensabile a mantenere la perfetta funzionalità, alcuni servizi digitali e la climatizzazione (caldo/freddo) della residenza municipale in Piazza Mazzini.