Nuovo direttivo Noi Ci Siamo San Marino

Cambio ai vertici per la nostra associazione “Noi ci siamo San Marino”: Durante l’ultima assemblea sono state fatte le elezioni per i componenti del direttivo. Due le riconferme, Martina de Angeli confermata Segretario, e Sabrina Berti la rivedremo nel ruolo di Tesoriere. Il direttivo ha poi eletto il nuovo presidente, Sara Casadei, nominata per ovazione di tutto il gruppo. Andrea Pozzati, presidente uscente, è stato eletto vice presidente con la stessa palese modalità. Ringraziamo Andrea per tutto il lavoro e l’impegno svolto fino ad ora. Un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente, Sara, che in questa prima parte di vita dell’associazione ha dimostrato tutte le potenzialità per poter dirigere L’associazione, con confermate e indissolubili motivazioni sociali e solidaristiche, dando così continuità al lavoro svolto fino ad ora.

Comunicato stampa

Noi ci siamo San Marino