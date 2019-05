ODCEC: partecipazione a “I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a Bruxelles, conoscere l’Europa per essere in Europa”

Lunedì 20 maggio u.s. una delegazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di San Marino ha partecipato, in qualità di ospite, al Convegno organizzato dal CODER (Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Emilia Romagna) che si è tenuto a Bologna nella Sala dei Cento – Intesa Sanpaolo, dal titolo “I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a Bruxelles, conoscere l’Europa per essere in Europa”, rivolta alle delegazioni degli Ordini dei Commercialisti dell’Emilia Romagna. Tra i relatori del Convegno il dott. Piergiorgio Valente, Presidente CFE Tax Advisers Europe ed alcuni Consiglieri del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) che hanno illustrato il ruolo dei professionisti negli organismi internazionali, lo scenario italiano e la fiscalità internazionale, il futuro della professione in Europa. Nella stessa giornata la delegazione dei commercialisti sammarinesi presente a Bologna, composta dalla Presidente Manuela Graziani, dalla Vicepresidente Monica Leardini, dal Segretario Daniela Mina e dalla referente Commissione Fisco dell’ODCEC Monica Zafferani, è stata invitata dal Presidente CODER nonché Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna, dott. Alessandro Bonazzi, per un breve meeting presso la sede dell’Ordine di Bologna nell’ambito del processo di collaborazione e diffusione della cultura dell’internazionalizzazione tra i professionisti, e al fine di promuovere lo sviluppo economico e culturale della Repubblica di San Marino. (Nella foto la Presidente ODCEC di San Marino dott.ssa Manuela Graziani e il Presidente CODER, Presidente ODCEC Bologna dott. Alessandro Bonazzi).

