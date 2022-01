Opportunità per i giovani sammarinesi: la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo cerca un tirocinante

Si è conclusa da pochi mesi Mediterranea 19 - la Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo che, grazie alla proficua collaborazione tra la Segreteria di Stato per la Cultura, gli Istituti Culturali, la Galleria Nazionale San Marino e l’Università degli Studi con BJCEM, Associazione Internazionale con 47 membri e partner da 16 paesi dell’Europa e del Mediterraneo, si è svolta per la prima volta nella Repubblica di San Marino. La collaborazione tra le istituzioni culturali sammarinesi e l’Associazione BJCEM (www.bjcem.org) prosegue. La Segreteria di Stato per la Cultura, gli Istituti Culturali, la Galleria Nazionale San Marino e l’Università degli Studi rendono noto che BJCEM ricerca per la sua sede operativa di Torino, un aiuto responsabile amministrativo per la gestione della rendicontazione di progetti europei, con alternanza di lavoro in sede a Torino e in modalità smartworking. Il bando in oggetto è aperto alla partecipazione dei cittadini sammarinesi e costituisce un’ottima occasione di crescita personale, formativa e professionale per chi volesse lavorare nel settore delle manifestazioni culturali europee. La tipologia contrattuale è quella del tirocinio extracurricolare retribuito, per un periodo di sei mesi (a partire dal 1° febbraio 2022), con concrete possibilità di proseguire la collaborazione terminato il semestre. Per potere accedere alla selezione i candidati devono preferibilmente possedere una laurea in discipline economiche e/o aver conseguito un Master in Europrogettazione e rendicontazione dei progetti europei; conoscere la lingua inglese; avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e in particolare di Excel; possedere un’esperienza - anche minima - nel campo della progettazione, gestione economico finanziaria e rendicontazione di bandi europei. La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all’indirizzo: bjcem.aisbl@gmail.com entro e non oltre le ore 18:00 (ora italiana) del 24 gennaio 2022. Ulteriori informazioni potranno essere reperite al seguente indirizzo web: https://www.bjcem.org/2021/12/14/bjcem-cerca-un-tirocinante/