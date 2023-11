Ordine dei Medici: difficoltà nel reperire personale medico, forte rischio per la continuità nell’erogazione delle varie prestazioni

Si è svolta ieri la riunione degli iscritti all'Ordine dei Medici della Repubblica di San Marino, convocata dalla commissione pensioni istituita dall'ODM recentemente. L'assemblea ha preso atto delle comunicazioni inerenti, in questa prima fase, la determinazione espressa dalle istituzioni di eliminare la detrazione del 10% sulle indennità degli stipendi dei medici, anche in considerazione della esclusione della categoria dal prossimo rinnovo del contratto della PA. L'assemblea ha posto l'accento ed evidenziato ancora una volta come la situazione del reperimento del personale medico da assumere nell'ISS risulta sempre più complesso, determinando un forte rischio per la continuità nell’erogazione delle varie prestazioni. Tra le criticità sicuramente la materia previdenziale. L'assemblea dopo ampia e circostanziata discussione ha dato mandato alla commissione di portare le proprie proposte di soluzioni prevalentemente rispetto ai seguenti temi: - cancellazione del tetto dei 3700 euro per il calcolo dell'importo della pensione - adeguamento dell'importo del riscatto degli anni di laurea e specializzazione equiparabile a quello italiano - equiparamento delle norme che regolano l'attività dei medici in pensione a quella in vigore per i medici italiano che vengono a lavorare a San Marino. L' assemblea ha dato mandato di comunicare alle istituzioni che un mancato riscontro rispetto a queste tematiche oltre a mettere a rischio il reperimento di nuovo personale medico e quindi i servizi dell'ISS porteranno a proposte di mobilitazione della categoria, ivi comprese lo sciopero nelle modalità previste dalle norme di legge.

Comunicato stampa

Il Presidente della ODM

Il Presidente della commissione pensioni della ODM