Oscar Mina alla sessione dell’OSCE PA di Vienna

Il Consigliere Oscar Mina quale Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA) parteciperà alla Sessione dell’OSCE PA che si terrà a Vienna dal 5 al 6 luglio p.v., per confermare quanto emerso nelle tre Commissioni Generali riunitesi da remoto nei giorni scorsi e alle quali hanno preso parte anche i Consiglieri Michele Muratori, Denise Bronzetti e Paolo Rondelli. Nel corso dei lavori delle tre Commissioni (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) si è sviluppato l’argomento principale della Sessione, dal titolo “Rafforzare il multilateralismo in tempi di crisi globale: un appello parlamentare per un'azione futura”. A Vienna, la Commissione Permanente, composta dai 56 Presidenti delle Delegazioni Nazionali, analizzerà i report del Presidente dell’OSCE PA Peter Lord Bowness e del Segretario Generale Roberto Montella, e valuterà le questioni attuali di politica internazionale. Durante i lavori della Sessione Plenaria, l’Assemblea esaminerà le relazioni dei Rappresentanti Speciali nominati dall’Assemblea su Paesi e settori di particolare interesse ed i rapporti sulle missioni di monitoraggio delle elezioni, effettuate dai membri dell’organizzazione. E’ previsto altresì l’intervento in plenaria della Presidentessa in carica dell’OSCE, nonché Ministro degli Affari Esteri Svedese, Ann Linde. A conclusione della Sessione, si terranno le elezioni del Presidente, di tre Vice-Presidenti e del Tesoriere.

