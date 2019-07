Osce Pa: i consiglieri Santolini e Mina a Lussemburgo

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Luca Santolini (Capo Delegazione) e Oscar Mina parteciperà alla 28^ Sessione Annuale dell’OSCE PA che si terrà in Lussemburgo a partire da oggi fino all’8 luglio p.v.. Nel corso dei lavori, le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno l’argomento principale della Sessione, dal titolo “Il Ruolo dei Parlamenti nell’avanzamento dello Sviluppo Sostenibile per la promozione della Sicurezza”. A conclusione della sessione annuale, l’Assemblea adotterà la dichiarazione di Lussemburgo, contenente raccomandazioni per tutte le istituzioni e autorità che operano nei settori della politica, della sicurezza, dell'economia, dell'ambiente, dei diritti umani e delle questioni umanitarie. Tra i temi all’ordine del giorno la governance della migrazione e promozione di dignitose politiche di ricongiungimento, lotta al terrorismo e le sfide legate al ritorno e al trasferimento dei cosiddetti Foreign Fighters, il conflitto in Ucraina orientale e la militarizzazione russa della Crimea, del Mar Nero e del Mar d'Azov, le implicazioni sulla sicurezza dopo la Brexit, il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, la lotta alla corruzione e la promozione del buon governo, la protezione dei bambini nelle zone di conflitto, la tolleranza religiosa, lotta alla xenofobia e al nazionalismo aggressivo. Come primo punto all’ordine del giorno della Commissione Permanente, il rinnovo del mandato del Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare, Roberto Montella, da poco ospite a San Marino come relatore alla Conferenza di Alto Livello sui Pericoli della Disinformazione, patrocinata dalle Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, il quale è stato riconfermato con un’ampia adesione.